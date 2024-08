Les écoles de Springboro choisissent le candidat favori pour évaluer les terrains et les sites du district d’Easton

25 août — Les écoles de Springboro ont choisi une entreprise comme candidate principale pour évaluer sa propriété, qui pourrait inclure environ 20 acres de Easton Farm, éventuellement pour une nouvelle école.

Environ 60 acres du terrain de l’Ohio 741, au centre d’un règlement judiciaire après plus d’une décennie de débats de développement, font l’objet de négociations entre la ville et les propriétaires d’Easton dans ce qui, selon les archives, serait un accord de 7 millions de dollars.

Si ce que le directeur municipal Chris Pozzuto a appelé les discussions en cours aboutissent, les écoles de Springboro et la ville ont discuté d’un échange portant sur environ un tiers de ce terrain.

SHP Architecture s’est classé au premier rang parmi une poignée de cabinets de conception professionnels soumettant des propositions au district, a déclaré Scott Gilbert, directeur des opérations de Springboro pour le district.

Le district avance dans les pourparlers avec cette entreprise « concernant la construction potentielle d’un nouveau bâtiment scolaire, d’installations extérieures et d’autres rénovations/ajouts, dont la nature exacte est encore en cours d’élaboration », selon une résolution approuvée par le conseil d’éducation de Springboro mercredi soir.

« Nous allons entamer un processus de négociation avec SHP », a déclaré Gilbert. « Si nous ne parvenons pas à un accord… alors nous reculerons dans le classement. »

Le district a déjà travaillé avec SHP dans le passé, mais les négociations pourraient varier, a-t-il déclaré. Fanning Howey s’est classé deuxième.

Aucun coût prévisionnel n’a été présenté dans les propositions, et les classements sont basés sur un processus étatique, a déclaré Gilbert. Ces classements incluent les services fournis, le recours à des consultants, l’historique avec le conseil scolaire et tout historique de litige, a-t-il ajouté.

Si un accord est conclu avec SHP, les responsables du district ont déclaré qu’ils analyseraient le terrain d’Easton ainsi que toutes les propriétés et installations du district scolaire, qui vont d’une école intermédiaire vieille de 95 ans aux écoles élémentaires construites ce siècle.

Bien que le nombre d’élèves du district, soit environ 6 100, n’ait pas beaucoup changé ces dernières années, les responsables ont déclaré que les installations vieillissent.

L’école intermédiaire de Springboro a été construite en 1929, l’école élémentaire Clearcreek en 1968, le collège 11 ans plus tard et le lycée en 1997, a déclaré la surintendante Carrie Hester.

Le mois dernier, la ville a approuvé une mesure visant à conclure un accord d’achat avec Easton Farm Partners, LLC dans le but d’échanger environ 20 acres avec le district scolaire.

Les responsables de la ville ont déclaré avoir été contactés par des représentants des propriétaires de la ferme et espèrent parvenir à un accord avec le district scolaire sur l’échange de terres, y compris la superficie agricole située au 605 N. Main St.

Différents projets d’aménagement ont été proposés sur ce site depuis 2008. Il y a deux ans, il a fait l’objet d’une transaction judiciaire.

La décision du tribunal autorise le développement de logements, de commerces et d’activités commerciales sur des terrains distincts de la superficie que Springboro souhaite acheter.

La ville et le district scolaire cherchent à conclure un accord portant sur plusieurs propriétés, ont indiqué les deux parties. Outre le site de 20 acres d’Easton Farm, il s’agirait des terrains actuels du district scolaire de l’ancienne école élémentaire Jonathan Wright et de l’école élémentaire Clearcreek, ainsi que de l’entretien et de l’utilisation du terrain Wade à l’école intermédiaire de Springboro, ont indiqué les responsables du district.