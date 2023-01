Les écoles de Seattle poursuivent les géants de la technologie pour les dommages causés aux médias sociaux

SEATTLE (AP) – Le district scolaire public de Seattle a intenté une nouvelle action en justice contre les géants de la technologie derrière TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat, cherchant à les tenir responsables de la crise de santé mentale chez les jeunes.

Les écoles publiques de Seattle ont déposé le procès vendredi devant le tribunal de district américain. La plainte de 91 pages indique que les sociétés de médias sociaux ont créé une nuisance publique en ciblant leurs produits sur les enfants.

Il leur reproche d’aggraver la santé mentale et les troubles du comportement, notamment l’anxiété, la dépression, les troubles de l’alimentation et la cyberintimidation ; rendre plus difficile l’éducation des étudiants; et obliger les écoles à prendre des mesures telles que l’embauche de professionnels de la santé mentale supplémentaires, l’élaboration de plans de cours sur les effets des médias sociaux et la formation supplémentaire des enseignants.

“Les accusés ont exploité avec succès les cerveaux vulnérables des jeunes, accrochant des dizaines de millions d’étudiants à travers le pays dans des boucles de rétroaction positives d’utilisation excessive et d’abus des plateformes de médias sociaux des accusés”, indique la plainte. “Pire, le contenu que les défendeurs organisent et dirigent vers les jeunes est trop souvent nuisible et exploiteur….”

Meta, Google, Snap et TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires samedi.

Alors que la loi fédérale – l’article 230 de la Communications Decency Act – aide à protéger les entreprises en ligne de la responsabilité découlant de ce que les utilisateurs tiers publient sur leurs plateformes, le procès fait valoir que la disposition ne protège pas le comportement des géants de la technologie dans cette affaire.

“Le demandeur n’allègue pas que les défendeurs sont responsables de ce que des tiers ont dit sur les plateformes des défendeurs, mais plutôt de la propre conduite des défendeurs”, indique le procès. “Les accusés recommandent et promeuvent affirmativement les contenus préjudiciables aux jeunes, tels que les contenus pro-anorexie et les troubles de l’alimentation.”

Le procès indique que de 2009 à 2019, il y a eu en moyenne une augmentation de 30% du nombre d’élèves des écoles publiques de Seattle qui ont déclaré se sentir «si tristes ou désespérés presque tous les jours pendant deux semaines ou plus d’affilée» qu’ils ont cessé de faire certains activités typiques.

Le district scolaire demande au tribunal d’ordonner aux entreprises de cesser de créer des nuisances publiques, d’accorder des dommages-intérêts et de payer pour l’éducation à la prévention et le traitement de l’utilisation excessive et problématique des médias sociaux.

Alors que des centaines de familles intentent des poursuites contre les entreprises pour les préjudices qu’elles allèguent que leurs enfants ont subis à cause des médias sociaux, il n’est pas clair si d’autres districts scolaires ont déposé une plainte comme celle de Seattle.

Des études internes révélées par la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen en 2021 ont montré que l’entreprise savait qu’Instagram affectait négativement les adolescents en nuisant à leur image corporelle et en aggravant les troubles alimentaires et les pensées suicidaires. Elle a allégué que la plate-forme donnait la priorité aux profits plutôt qu’à la sécurité et cachait ses propres recherches aux investisseurs et au public.

