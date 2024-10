Les écoles de Saint-Louis se dirigent vers l’incertitude après l’éviction du surintendant

Le district scolaire public de Saint-Louis, souvent en difficulté, est entré dans un nouveau cycle de tumulte à la fin du mois dernier après que les membres du conseil scolaire voté à l’unanimité pour évincer la surintendante Keisha Scarlett et la remplacer par un chef par intérim. Mais l’incertitude quant à l’avenir de l’enseignement public dans la ville va bien au-delà de la question de savoir qui en prendra finalement la direction.

L’orientation des écoles publiques de Saint-Louis, qui comptent 18 000 élèves, sera définie alors que leurs dirigeants attendent le résultat d’un audit réalisé par l’État du Missouri. La directrice financière du district a récemment annoncé que son bureau avait remis la plupart des documents financiers et administratifs demandés par les responsables de l’État, y compris les reçus et les contrats.je remonte… des années.» Pendant ce temps, Scarlett a dit qu’elle fera appel de son licenciement conformément aux termes de son contrat.

L’état du district a suscité l’inquiétude des dirigeants de la ville au cours des derniers mois, notamment le maire Tishaura Jones. appeler le désarroi au début de l’année scolaire « inacceptable ». Dans une déclaration partagée avec The 74, un groupe de quatre anciens membres du conseil scolaire, dont deux anciens présidents, ont appelé le conseil scolaire actuel à regagner la confiance des membres de la communauté.

« La situation actuelle au SLPS ne peut pas continuer » la déclaration lit. « Le manque de transparence entourant le changement de direction et la nouvelle année scolaire a érodé la confiance des parties prenantes et porté atteinte à la réputation du district. Le public mérite et a légalement droit à des informations claires et honnêtes sur l’enquête du surintendant et les difficultés de transport ainsi que sur des sujets courants de la rentrée scolaire comme les universitaires, les finances, les postes administratifs vacants, les inscriptions et l’assiduité.

La responsabilité de résoudre ces problèmes incombera désormais au surintendant par intérim Millicent Borishade, que Scarlett avait initialement amené à Saint-Louis pour occuper le poste de chef des écoles. Borisshade est l’un des rares administrateurs de haut niveau, dont la plupart ont a ensuite été licencié – qui a déjà connu ou travaillé aux côtés de Scarlett lorsqu’elle occupait un rôle de direction dans les écoles publiques de Seattle.

Mais Borishade va d’abord doit obtenir des informations d’identification pour conserver le poste. Dans un communiqué de presse annonçant sa nomination, le district a noté que son chef par intérim avait déposé des documents pour obtenir une certification de surintendante du Missouri et que son service dans ce rôle dépendrait de son obtention. Après avoir initialement déclaré qu’elle détenait de tels certificats à la fois dans l’Illinois et dans l’État de Washington, le bureau de presse du district a précisé plus tard que Borisshade ne les détenait que dans le passé.

Le vote du conseil scolaire, pris lors d’une session extraordinaire, a mis fin au contrat de Scarlettt un an seulement après qu’elle ait accepté le poste. Même si son arrivée était rencontré de grands espoirs pour un redressement académique dans l’un des systèmes scolaires les moins performants d’Amérique, Scarlett a été critiquée pour ses pratiques d’embauche et de dépenses, ce qui a ensuite conduit non seulement à un audit mené par l’État, mais également à une enquête interne.

Byron Clemens, porte-parole de l’affilié de la Fédération américaine des enseignants de Saint-Louis, a écrit dans un courrier électronique que Scarlett avait droit à une procédure régulière et que le district devait poursuivre ses efforts d’amélioration, notamment en élargissant l’école maternelle publique et en recrutant. plus d’enseignants.

« Nous n’avons pas le luxe de serrer nos perles et de nous perdre dans l’anxiété », a déclaré Clemens. « Nous sommes là chaque jour pour les enfants de Saint-Louis – nous avons résisté à la pandémie et nous nous en sortirons également. »

Le transfert précipité de la direction n’est que l’un des nombreux défis auxquels sont confrontées les écoles publiques de Saint-Louis au début de l’année scolaire 2024-2025. Lorsqu’un important fournisseur de bus a résilié inopinément son contrat avec le district, les responsables il a fallu assembler un plan de transport disparate impliquant plus d’une douzaine de vendeurs pour combler le vide en août. Au total, plus d’un millier de familles se sont retrouvées sans moyen fiable d’envoyer leurs enfants à l’école, certaines se voyant délivrer des cartes d’essence pour couvrir leurs frais de conduite.

Les finances à court terme ont également été remises en question. Après avoir débuté l’année dernière avec un excédent de 17 millions de dollars, le district maintenant des projets qu’il connaîtra un déficit de 35 millions de dollars en 2024-2025 – bien que ces chiffres ne soient encore que des estimations, et mécanismes de collecte de revenus sont à l’étude.

Même ces revers ne sont que les derniers à affliger les écoles publiques de Saint-Louis, qui ont perdu la grande majorité de leurs inscriptions au cours du dernier demi-siècle, les familles ayant fui vers les écoles à charte, les alternatives privées ou les districts de banlieue voisins. Les observateurs locaux de l’éducation ont souligne de plus en plus la nécessité de fermer les établissements sous-inscrits, à la fois pour alléger les coûts et pour redimensionner un système qui n’inscrit qu’environ un sixième des étudiants qu’il accueillait dans les années 1960.

Même au milieu d’une pandémie qui a causé des dommages importants aux enfants dans tout le pays, Saint-Louis a été particulièrement durement touché, avec des données de test ce qui indique que la COVID a coûté à l’élève moyen l’équivalent de 0,8 an d’enseignement en lecture et plus du double en mathématiques. Une analyse menée par Chad Aldeman de The 74 a révélé que seulement environ un élève de troisième année de Saint-Louis sur cinq lit au niveau scolaire, bien moins que ce que les niveaux de pauvreté sous-jacents de la ville pourraient prédire.

Krystal Barnett, mère et PDG du groupe de défense des parents Pont 2 Espoira critiqué le quartier depuis cet été pour ne pas avoir communiqué avec les parents sur les problèmes de transport et a appelé les membres du conseil scolaire à démissionner en raison de ce qu’elle a qualifié de manquements de leadership. Dans un e-mail adressé à The 74, elle a déclaré qu’elle souhaitait en savoir plus sur les motifs de l’appel de Scarlett.

« Nous avons besoin de dirigeants dans nos écoles qui se conformeront à des normes et ne feront pas de compromis », a-t-elle écrit.

L’actuel vice-président du conseil scolaire, Matt Davis, a refusé de commenter le vote en faveur du licenciement de Scarlett.