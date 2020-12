Les écoles affiliées à une association du Maharashtra ont décidé de suspendre les cours en ligne pendant trois jours à Pune ainsi que dans la ville voisine de Pimpri-Chinchwad pendant trois jours à partir de mardi suite à la non-perception des frais d’une section d’étudiants, a déclaré lundi un responsable.

Les membres du bureau de la Fédération des associations d’écoles du Maharashtra (FSAM) ont cité le « stress financier grave » dû au non-paiement des frais de scolarité par les parents comme raison de leur décision, qui intervient dans le contexte COVID-19[feminine épidémie qui a forcé le passage aux cours en ligne.

«Environ 1 400 écoles de langue anglaise non assistées dans les régions de Pune et Pimpri-Chinchwad sont nos membres. Nos écoles membres ont apporté leur soutien aux parents pendant la COVID-19[feminine pandémie en ne facturant pas les services non utilisés tels que la nourriture, les rassemblements annuels, les activités sportives, les transports.

«Les membres de l’école ont même offert aux parents des versements mensuels / trimestriels pour payer leurs frais de scolarité», a déclaré Rajendra Singh, président de la FSAM.

La fédération a ordonné à ses membres de ne pas augmenter les frais de scolarité, mais malgré cette concession, plusieurs parents n’ont pas payé leurs cotisations, ce qui a rendu difficile pour les écoles de gérer leurs affaires, a-t-il déclaré.

« Malgré toute cette aide et cette coopération des écoles, jusqu’à 50 pour cent des parents ne paient pas du tout de frais de scolarité et profitent indûment de nos concessions », a déclaré Singh.

«Depuis les 6 à 7 derniers mois, nous avons fait preuve de patience et dispensons une éducation de qualité, mais maintenant, les écoles membres de la fédération sont confrontées à de graves difficultés financières.

« Ils sont incapables de se maintenir davantage et c’est pourquoi les écoles entreprennent une fermeture de trois jours des activités d’enseignement à partir de mardi », a-t-il ajouté.