Les écoles de plus de 168 millions d’enfants dans le monde ont été fermées pendant près d’un an, selon l’UNICEF

NEW YORK et TORONTO, 2 mars 2021 / CNW / – Les écoles de plus de 168 millions d’enfants dans le monde ont été complètement fermées pendant presque une année entière en raison des verrouillages de COVID-19, selon de nouvelles données publiées aujourd’hui. En outre, environ 214 millions d’enfants dans le monde – soit 1 sur 7 – ont manqué plus des trois quarts de leur apprentissage en personne. Plus les écoles ferment longtemps et plus l’apprentissage en personne est perturbé, plus les impacts seront graves, a déclaré UNICEF Canada.

L’UNICEF dévoile «Pandemic Classroom» au siège des Nations Unies à New York pour attirer l’attention sur la nécessité pour les gouvernements de donner la priorité à la réouverture des écoles. (Groupe CNW / Comité Unicef ​​canadien)

« Les enfants et les jeunes ne peuvent pas se permettre une autre année de perturbations dans leur éducation », a déclaré David Morley, Président et chef de la direction d’UNICEF Canada. << Ramener les jeunes à l'école - et les garder à l'école en toute sécurité - doit être une priorité nationale et mondiale. Le droit des enfants à l'éducation et leur avenir sont menacés. Plus certains enfants restent en dehors de l'école, plus les risques sont élevés. ne reviendra jamais même si les écoles sont rouvertes. "

Les fermetures d’écoles ont des conséquences dévastatrices sur l’apprentissage et le bien-être des enfants. Les enfants les plus vulnérables et ceux qui n’ont pas accès à l’apprentissage à distance, comme les enfants et les filles réfugiés et déplacés, courent un risque accru de ne jamais retourner en classe et même d’être contraints au mariage des enfants ou au travail des enfants. Selon les dernières données de l’UNESCO, plus de 888 millions d’enfants dans le monde continuent d’être confrontés à des perturbations de leur éducation en raison de fermetures totales et partielles d’écoles.

En plus d’apprendre, la majorité des écoliers du monde entier comptent également sur leur école comme un lieu où ils peuvent interagir avec leurs pairs, rechercher un soutien, accéder à des services de santé et de vaccination et à un repas nutritif, et être protégés de l’exploitation et de la violence. Plus les écoles restent fermées, plus les enfants sont coupés de ces éléments critiques de l’enfance.

UNICEF Canada appelle le gouvernement de Canada adopter un programme pour le rétablissement mondial du COVID-19 qui comprend l’éducation, la nutrition, la santé et la protection des enfants, en reconnaissant le rôle essentiel que les écoles jouent pour garantir tous ces aspects du droit des enfants à l’enfance.

Pour attirer l’attention sur l’urgence éducative et sensibiliser à la nécessité pour les gouvernements de garder les écoles ouvertes, l’UNICEF a dévoilé aujourd’hui « Pandemic Classroom », une classe modèle composée de 168 bureaux vides, chaque bureau représentant le million d’enfants vivant dans des pays où les écoles ont été presque entièrement fermée – un rappel solennel des salles de classe dans tous les coins du monde qui restent vides.

«Cette salle de classe représente les millions de centres d’apprentissage qui sont restés vides – beaucoup pendant presque toute l’année. Derrière chaque chaise vide se trouve un sac à dos vide – un espace réservé pour le potentiel différé d’un enfant», a déclaré Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. «Nous ne voulons pas que les portes à volets et les bâtiments fermés obscurcissent le fait que l’avenir de nos enfants est mis en pause indéfiniment. Cette installation est un message aux gouvernements: nous devons donner la priorité à la réouverture des écoles, et nous devons donner la priorité à leur réouverture mieux qu’avant. . «

Pour aider à protéger le droit à une éducation pour chaque enfant, l’UNICEF appelle également tous les gouvernements à donner la priorité aux enseignants et aux travailleurs de l’éducation pour qu’ils reçoivent le vaccin COVID-19 après les agents de santé de première ligne et d’autres populations à haut risque pour aider à protéger les enseignants de la transmission communautaire et garder les écoles ouvertes.

«Des milliers de Canadiens, y compris des jeunes, envoient un message clair selon lequel offrir aux enfants et aux jeunes une éducation en personne en toute sécurité – en Canada et dans le monde – doit être une priorité dans la riposte à la pandémie du COVID-19 », a déclaré Morley.

UNICEF Canada encourage les Canadiens à protéger les enseignants et le droit à l’éducation en visitant unicef.ca/protect-teachers et en signant leur action.

