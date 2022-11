Les écoles de Plano parrainent une collecte de nourriture pour Plano’s Rockin’ Christmas – Shaw Local

L’école intermédiaire Emily G. Johns et l’école secondaire Plano parrainent une collecte de nourriture en conjonction avec l’événement Plano Rockin ‘Christmas.

Les membres de la communauté sont invités à déposer les dons de conserves et de denrées non périssables dans les bacs situés dans le hall de l’une ou l’autre des écoles ou au bureau d’administration du district scolaire 88 de Plano. Emily G. Johns est au 430 Mitchell Drive, l’école secondaire Plano est au 704 W. Abe St. et le bureau de district est au 800 S. Hale St.

Tous les profits seront reversés au garde-manger communautaire du comté de Kendall et aux emplacements satellites, y compris le garde-manger Plano le troisième vendredi de chaque mois à la première église luthérienne de Plano et le micro-garde-manger à l’église, au 200 N. Center St. à Plano.