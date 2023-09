Les écoles de Plainfield nomment de nouveaux directeurs adjoints dans tout le district – Shaw Local

Le district scolaire 202 de Plainfield Community Consolidated compte 14 nouveaux directeurs adjoints pour l’année scolaire 2023-2024. Sur la photo en haut, de gauche à droite, Christopher Schroeder, Alexandria Williamson et Cassandra Conrad, et en bas, de gauche à droite : Jeremy Holzer, Monica Pettway et Shannon McKeague. (Photos fournies par le district scolaire 202 de Plainfield Community Consolidated)