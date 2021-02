Les écoles de New York remplaceront l’examen d’admission doué et talentueux par une loterie cette année.

Le processus de la ville de New York pour admettre de jeunes enfants dans ses programmes doués et talentueux changera cette année, en raison des perturbations causées par la pandémie et de l’opposition croissante à l’examen à enjeux élevés que la ville a utilisé pour évaluer les enfants de 4 ans.

Pour cette année seulement, les familles des tout-petits intéressés par des programmes surdoués seront inscrits à une loterie aléatoire en mai – mais seulement après que leurs enfants auront été recommandés pour les programmes par leurs enseignants préscolaires. Les étudiants qui ne sont pas inscrits à la prématernelle peuvent demander un entretien virtuel avec un spécialiste de l’éducation pour déterminer leur admissibilité. Le maire Bill de Blasio a déclaré que le processus d’admission de cette année était une solution provisoire et a promis de proposer un plan à long terme sur les admissions surdoués avant de quitter ses fonctions en janvier 2022.

L’annonce met fin à des semaines d’incertitude sur la façon dont la ville de New York admettrait les tout-petits dans des programmes surdoués au milieu de la pandémie. Plus tôt cette année, M. de Blasio a déclaré qu’il offrirait l’examen surdoué pendant un an de plus pour éviter de perturber les parents. Mais un panel éducatif qui sert généralement de tampon pour le maire rejeté son plan de renouveler le contrat de test doué pour une dernière année. Cela a laissé la mairie se démener pour trouver une autre solution temporaire.

Mais il était presque inévitable que la ville abandonne finalement le test, qui a été donné pendant les 15 dernières années. Le test a été largement critiqué par des experts, y compris de nombreux partisans de l’éducation surdouée, qui ont déclaré qu’un seul examen donné à de jeunes enfants n’était pas un moyen approprié de déterminer le talent intellectuel. L’examen est généralement donné en janvier pour les cours qui commencent cet automne.