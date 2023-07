Les écoles de New Delhi ferment après que de fortes pluies de mousson ont fait 15 morts

Au moins 15 personnes sont mortes en Inde au cours des trois derniers jours en raison de fortes pluies de mousson qui ont amélioré le pays avec des glissements de terrain et des crues soudaines.

Les écoles de New Delhi ont fermé lundi alors que l’eau submergeait les routes et laissait les habitants bloqués dans la capitale indienne.

Les autorités pakistanaises sont également en alerte car des incidents liés aux conditions météorologiques ont fait des dizaines de morts depuis le 25 juin.

Les écoles de New Delhi ont été fermées lundi après que de fortes pluies de mousson ont frappé la capitale indienne et provoqué des glissements de terrain et des crues soudaines dans le nord du pays, tuant au moins 15 personnes au cours des trois derniers jours.

Les pluies torrentielles du week-end ont laissé des parties de New Delhi débordées d’eau qui ont submergé les routes et bloqué les habitants. Les États des collines du nord ont été les plus touchés, avec 10 personnes tuées dans des crues soudaines et des glissements de terrain dans les États de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand, selon l’agence de presse Press Trust of India.

Une personne est morte à New Delhi et quatre ont été tuées dans la partie du Cachemire sous contrôle indien.

LA FOUDRE TUE 10 AU PAKISTAN ALORS QUE LES PLUIES DE PRE-MOUSSON LASH REGION

Les glissements de terrain déclenchés par les pluies ont perturbé la circulation sur les principales autoroutes de l’Uttarakhand, un état touristique de l’Himalaya, incitant les habitants à ne pas s’aventurer hors de chez eux, sauf si nécessaire. Les autorités ont utilisé des hélicoptères pour secourir des personnes tandis que des ponts et des maisons ont été emportés dans l’Himachal Pradesh voisin.

L’agence météorologique indienne a prévu d’autres fortes pluies dans le nord dans les prochains jours. Il a indiqué que les pluies de mousson à travers le pays ont déjà apporté environ 2% de précipitations de plus que la normale.

L’Inde est régulièrement témoin de graves inondations pendant la saison de la mousson, qui s’étend de juin à septembre et apporte la majeure partie des précipitations annuelles de l’Asie du Sud. Les pluies sont cruciales pour les cultures pluviales plantées pendant la saison mais causent souvent des dégâts importants.

Les scientifiques disent que les moussons deviennent plus irrégulières en raison du changement climatique et du réchauffement climatique, entraînant de fréquents glissements de terrain et des crues éclair dans le nord de l’Himalaya indien.

Au Pakistan voisin, qui a également été bombardé par les pluies de mousson, les autorités étaient en alerte pour la première inondation de la saison après que l’Inde a détourné les eaux des barrages vers la rivière Ravi, qui coule de l’Inde vers le Pakistan.

LES INONDATIONS EN CHINE FONT AU MOINS 12 MORTS ET DES MILLIERS D’EVACUATIONS

Des évacuations étaient en cours depuis les basses terres de la province orientale du Pendjab, selon l’agence pakistanaise de gestion des catastrophes. Plus de 500 personnes ont été déplacées des villages de Narowal, Sialkot et d’ailleurs, ont indiqué des responsables.

Au moins 80 personnes sont mortes et 182 ont été blessées au Pakistan dans des incidents liés aux conditions météorologiques depuis le 25 juin, alors que de fortes pluies ont touché des dizaines de milliers de personnes dans cette nation islamique.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a félicité lundi les sauveteurs pour avoir évacué les personnes bloquées au Pendjab.

Le Pakistan a déclaré que New Delhi avait informé Islamabad du déversement d’eau dans le Ravi, comme il est tenu de le faire en vertu du traité sur l’eau de l’Indus de 1960 négocié par la Banque mondiale.

Le Pakistan, à court d’argent, lutte toujours pour se remettre des inondations de l’été dernier qui ont tué 1 739 personnes et causé 30 milliards de dollars de dégâts.