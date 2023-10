Les écoles de Morgantown dominent l’épreuve masculine aux championnats de cross-country OVAC | Actualités, Sports, Emplois

CAMBRIDGE — C’était une journée entièrement consacrée au comté de Monongalia samedi alors que les championnats de cross-country pour garçons OVAC Cal Pokas se déroulaient sur le parcours relaxant de 3,1 milles de la Cambridge High School.

University High, avec quatre coureurs en tête du peloton, a amassé un minuscule 20 points contre 70 pour le finaliste Morgantown au sommet du peloton de classe 5A. Les Hawks et les Mohigans ont chacun eu sept coureurs qui ont obtenu le statut All-OVAC en terminant dans le top 30.

Le senior Drew Zundell, finaliste du classement général 2022, s’est hissé à la première place en courant une course de 15 minutes et 49,49 secondes. Il a été suivi par ses coéquipiers Tyler Umbright (15:51,20), Jacob West (15:56,62) et Ethan Conroy (16:00,87) avant que Seth Franke de Wheeling Park ne termine en 16:03,97 pour une cinquième place. Ben Shields, de St. Clairsville, était juste derrière en 16:08,91.

« Cela fait du bien d’être un champion OVAC, mais je suis plus heureux pour mon équipe que pour moi-même », il a minimisé sa victoire. « Mon coéquipier Tyler (Umbright) a réalisé un très bon parcours. Il était juste derrière moi tout le temps et nous avons travaillé ensemble pendant environ le premier kilomètre.

Après s’être classé deuxième l’année dernière derrière un coéquipier diplômé, Zundell a utilisé sa deuxième place comme motivation, tout en étant définitif.

« La semaine dernière, j’étais quatrième de mon équipe (dans une course), ce qui n’est pas habituel. Les gens parlent des moments déterminants dans le sport comme d’une grande victoire, mais les moments déterminants peuvent aussi être votre plus grande perte. Un moment déterminant est la façon dont vous réagissez à ce mauvais moment. Vous revenez lors de votre prochaine course et en faites votre plus grande. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui.

Il a couru la course avec un bandage sur l’arête du nez avec le mot « définitif » dessus.

Redick Moore de Wheeling Park (16:21,83) et Isaak Nizami (16:43,41) ont terminé respectivement huitième et 15e pour faire partie de l’équipe de la conférence, tout comme Aidan Scott de Wheeling Central (16:25,37) qui s’est classé neuvième.

Landen Davis de Magnolia (19e) ; Caleb Bryniarski de St. Clairsville (23e); Conner Starr de Barnesville (28e) et Gavin Scott de Brooke (29e) ont complété les lauréats locaux entièrement OVAC.

Dans les courses par équipe, St. Clairsville (Classe 4A); Shenandoah (Classe 3A) et Trinity Christian (Classe 1A-2A) ont été couronnés champions.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception