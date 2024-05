Les écoles de Minnetonka avertissent les parents des cas de coqueluche apparus dans tout le district.

Les élèves des écoles secondaires Minnetonka et Minnetonka Middle School West ont reçu un diagnostic de maladie bactérienne également connue sous le nom de coqueluche. Quelques cas isolés ont également été signalés dans les écoles élémentaires Excelsior et Clear Springs, indique une lettre envoyée aux familles du district et au personnel scolaire.

« Il est important de noter que la plupart de ces cas ont été diagnostiqués chez des étudiants entièrement vaccinés », peut-on lire dans la lettre. « Bien que les vaccinations de routine aident à protéger contre la coqueluche, elles ne sont pas infaillibles. Elles peuvent cependant réduire la gravité et la durée de la maladie. »

La coqueluche peut être grave et peut commencer par un écoulement nasal, des éternuements, une légère toux et éventuellement une légère fièvre, a déclaré le ministère de la Santé du Minnesota. Les personnes atteintes de la maladie ne doivent pas se rendre au travail, à l’école ou à toute activité avant d’avoir terminé cinq jours de traitement antibiotique, a indiqué le ministère de la Santé.

La distance sociale pendant qu’elle est infectieuse est très importante pour prévenir la propagation de la coqueluche, en particulier lors des épidémies en cours, a déclaré le ministère de la Santé.

« C’est le bon moment pour vous assurer que vous êtes à jour dans vos vaccins contre la coqueluche », a déclaré le département.