Les écoles de l’Utah pourraient interdire les téléphones portables pendant les heures de cours en 2025

Les élèves du lycée Granger déverrouillent des pochettes à verrouillage magnétique contenant leurs téléphones après les cours grâce à une nouvelle politique sans téléphone établie le 26 août 2024. (Alixel Cabrera/Utah News Dispatch)

Une interdiction universelle des téléphones portables pourrait être mise en œuvre dans les écoles publiques de l’Utah dès mars 2025, si la législature de l’État l’approuve.

La loi de l’État ne mentionne pas l’utilisation des téléphones portables dans les écoles, a déclaré lundi le sénateur républicain de South Jordan, Lincoln Fillmore. projet de loi que Fillmore et le représentant Douglas Welton, R-Payson, ont présenté avant la session législative de 2025, entendent changer cela, en établissant une interdiction des téléphones portables et des montres intelligentes par défaut pour les districts scolaires, citant des distractions substantielles de la part des étudiants.

Les districts qui souhaiteraient se soustraire à cette interdiction peuvent adopter des politiques autorisant les appareils intelligents dans leurs écoles.

« Nous avons conservé le contrôle local, mais nous reconnaissons que depuis que les téléphones portables, et en particulier les smartphones, sont devenus omniprésents dans les écoles, nous avons tellement appris sur leur impact sur les étudiants et leur impact sur le processus d’apprentissage que nous avons besoin d’une réinitialisation », a déclaré Fillmore lors d’une conférence de presse à Granger High School.

Il y aurait des exceptions spécifiques à cette interdiction, selon le projet de loi, notamment pour répondre à une « menace imminente pour la santé ou la sécurité d’un individu », pour s’adapter à des plans d’éducation spéciaux ou pour répondre à une nécessité médicale.

Les districts scolaires adopteront leurs propres politiques en matière de communication en cas d’urgence, a déclaré Fillmore. Dans le district scolaire de Jordan, par exemple, chaque élève a accès à un ordinateur qu’il peut utiliser pour parler avec ses parents.

« Certains districts scolaires peuvent autoriser les élèves à transporter un téléphone portable dans un sac à dos. Bien sûr, le pire des scénarios serait que je me souvienne de l’époque où j’étais enfant, où mes parents appelaient l’école et où je venais leur parler », a déclaré Fillmore. « Mais ce sera aux districts scolaires de déterminer cela en collaboration avec leurs parents, leurs enseignants et leurs élèves. »

Financement et soutien

Le projet de loi prévoirait un paiement unique de 4,8 millions de dollars provenant du Compte restreint de stabilisation économique de l’éducation publique pour créer une subvention que les écoles pourraient utiliser pour acquérir du matériel, comme des pochettes à verrouillage magnétique que les élèves utiliseraient pour conserver leurs appareils, ou pour recueillir des données afin d’évaluer le programme.

Chaque pochette coûte environ 20 $ et a une durée de vie de quatre ans, selon Granger High School, qui a commencé à les utiliser cette année scolaire.

Le secteur privé devrait également profiter de cet effort, a déclaré Emily Bell McCormick, présidente de Le projet de politiqueune organisation à but non lucratif qui aide à financer différentes solutions politiques.

« Nous veillerons à ce que les écoles disposent de fonds pour acheter les technologies ou les interventions physiques nécessaires afin de soutenir les élèves et les enseignants dans leurs efforts pour briser l’habitude d’utiliser les smartphones en classe », a déclaré Bell McCormick. « Nous y parviendrons en créant un partenariat public-privé avec l’assemblée législative de l’Utah et des donateurs. »

Selon Bell McCormick, les enseignants et les administrateurs bénéficieront également d’un soutien, avec un modèle de bonnes pratiques pour mettre en œuvre le changement.

Le gouverneur Spencer Cox a vivement critiqué l’utilisation des médias sociaux par les jeunes. Plus tôt cette année, il a encouragé les éducateurs doivent retirer les téléphones portables pendant les cours.

« Des environnements d’apprentissage sans téléphone portable aideront nos enseignants à enseigner et nos élèves à apprendre », a écrit Cox en janvier. « Nous voulons donner à nos écoles toutes les chances de réussir et j’espère donc que nos districts scolaires locaux et nos écoles à charte se joindront à moi dans cet effort visant à garder les téléphones dans les sacs à dos ou les casiers pendant les heures de cours. »

Le gouverneur salue cet effort, a déclaré Rich Nye, conseiller principal en éducation de Cox.

« Les données sont très claires : plus l’utilisation des téléphones portables est importante, plus les effets négatifs sur les étudiants sont importants », a déclaré Nye. « L’inverse pourrait également être observé. »

Comment fonctionne la politique à Granger

Avant la première heure de cours, environ 3 300 élèves du lycée Granger de West Valley City montrent à leurs enseignants une pochette magnétique fermée contenant leurs téléphones. À la fin de la journée, ils se rendent à différentes stations de déverrouillage tenues par le personnel de l’école, où ils tapent sur les pochettes pour les ouvrir.

C’est un programme pilote pour Granger. Mais, le neuvième jour d’école, Tyler Howe, le directeur de l’école a déclaré qu’il y avait déjà eu des changements majeurs dans l’école.

« Certains enseignants me disent qu’ils n’ont jamais réussi à intégrer autant de choses dans le temps imparti à une heure de cours », a déclaré Howe. « Ils ont de l’avance sur leur emploi du temps parce qu’ils n’ont plus le même niveau de distractions. »

Certains étudiants ont déjà trouvé un moyen d’ouvrir les pochettes sans l’aide des bases de déverrouillage. À la fin de la première semaine, huit étudiants avaient également cassé les pochettes et ont dû payer des frais de remplacement de 20 $.

« Cela s’additionne rapidement si cela devient le jeu auquel ils veulent jouer », a déclaré Howe.

Granger rejoint d’autres écoles de l’État dans leur initiative sans téléphone. L’école a mis en place ce programme après des mois d’engagement communautaire, a déclaré Howe. Une enquête menée auprès des enseignants et des parents a révélé que 69 % d’entre eux étaient favorables à l’interdiction des téléphones portables pendant les heures de cours, tandis que 20 % s’opposaient à cette politique et 11 % restaient neutres, selon le site Web de l’école.

En plus des problèmes de distraction, l’école a cité des cas de harcèlement sur les réseaux sociaux pendant les cours.

Les tuteurs qui souhaitent communiquer avec les élèves peuvent envoyer un courrier électronique à leurs enfants sur leur ordinateur ou appeler le bureau principal de l’école pour transmettre un message, et tout se passe bien jusqu’à présent.

Certains étudiants « sont encore en deuil », a déclaré Howe. L’un d’eux est Cameron Black, un étudiant de 17 ans de Granger.

« Je n’aime pas vraiment l’idée de devoir garder mon téléphone dans ma poche pendant le déjeuner, car je considère l’école comme un travail, où au moins, en étant au travail, je peux avoir de petites pauses entre les deux », a déclaré Black. « Je veux dire que ce genre de pauses, le fait d’être sur mon téléphone m’aide en quelque sorte à retrouver mon équilibre ici à l’école. »

Cependant, il n’est pas en colère et il comprend l’intérêt de cette politique, a-t-il déclaré, car il considère l’utilisation des téléphones pendant les cours comme « une perte de temps » et « un manque flagrant de respect ».

« À court terme, je pense que c’est négatif, car beaucoup d’étudiants sont encore habitués à être sur leur téléphone, et surtout parce que nous revenons des vacances d’été », a-t-il déclaré. « Mais à long terme, cela va, je l’espère, faire de notre future société une société normale. »

