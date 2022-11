Les écoles de l’Ontario ouvrent après la grève évitée grâce à l’accord avec le SCFP

Les écoles de l’Ontario seront ouvertes comme d’habitude aujourd’hui après qu’une grève des 55 000 travailleurs de l’éducation de l’Ontario a été évitée à la 11e heure.

Peu de temps avant la date limite de 17 h, dimanche, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a annoncé qu’il avait conclu une entente de principe avec le gouvernement provincial et que ses membres ne quitteraient pas le travail comme prévu.

La plupart des conseils scolaires de l’Ontario ont déclaré qu’ils suspendraient l’apprentissage en personne si le personnel de soutien à l’éducation se mettait en grève.

Il y a cinq jours, le syndicat a annoncé qu’il prendrait cette mesure si une entente n’était pas conclue avec la province.

Les deux parties étaient en pourparlers depuis 171 jours au total. Plus de 50 000 concierges, éducateurs de la petite enfance et membres du personnel d’administration scolaire qui travaillent dans les conseils scolaires publics, catholiques, anglophones et francophones de la province étaient sans convention collective depuis le 31 août.

« Les travailleurs seront dans les écoles demain et il n’y aura pas de grève », a déclaré Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, dimanche en fin d’après-midi.

Elle a déclaré que le vote de ratification du nouvel accord aura maintenant lieu et que le syndicat a déclaré qu’il recommandait à ses membres d’accepter l’accord. Le vote devrait commencer jeudi et devrait se terminer d’ici le week-end. Les deux parties retourneront à la table de négociation si l’accord n’est pas ratifié, a noté Walton, un assistant en éducation de Bellville.

S’adressant directement à ses membres, Walton a déclaré qu’elle était «incroyablement fière» du travail qu’ils ont accompli, notamment en s’organisant, en passant des appels téléphoniques et en renforçant la solidarité.

« Vous avez confié à l’équipe de négociation une lourde tâche pour réaliser des gains salariaux réels, améliorer les conditions de travail et améliorer les services dont nos étudiants ont besoin et sur lesquels nos parents comptent. Vous y mettez votre énergie », a-t-elle déclaré.

« L’ensemble du comité central de négociation souhaite que nous aurions pu amener le gouvernement à faire l’investissement dans l’éducation publique que non seulement vous vouliez, mais dont vous aviez besoin et que vos enfants méritent. Ce combat ne se termine pas par un revers. Nous continuerons à représenter vos besoins et nous continuerons à nous battre pour vous et avec vous.

Selon Walton, le gouvernement n’a fait aucune autre concession, ajoutant que la province “n’a pas fourni de nouveaux fonds pour de nouveaux services”.

Walton a déclaré qu’en fin de compte, le SCFP accepte une augmentation de salaire forfaitaire de 1 $, qui, selon elle, « est très en deçà de ce dont les travailleurs ont besoin dans le climat actuel ».

Le syndicat avait précédemment déclaré que le gouvernement proposait une augmentation de salaire de 3,59% pour les travailleurs, une augmentation par rapport à leur offre précédente, qui comprenait une augmentation annuelle de 2,5% pour les travailleurs gagnant moins de 43 000 dollars et une augmentation de salaire annuelle de 1,5% pour ceux qui gagnent plus.

Ces conditions ont été mandatées dans un contrat pour les travailleurs en vertu du projet de loi 28, la «loi sur le maintien des étudiants en classe», qui a utilisé la clause dérogatoire pour rendre illégale la grève des travailleurs. La province a annulé ce projet de loi la semaine dernière après deux jours de manifestations et une promesse de reprendre les pourparlers avec le syndicat.

“En tant que maman, je n’aime pas cette offre. En tant que travailleur. Je n’aime pas cette affaire. En tant que président de l’OSBCU, je comprends quel est l’accord qui est sur la table. Je pense que cela ne suffit pas », a déclaré Walton.

«Je pense que c’est terrible que nous vivions dans un monde qui ne voit pas la nécessité de fournir aux enfants les services dont ils ont besoin, mais nous accorderons toujours la priorité aux travailleurs, nous accorderons toujours la priorité à nos étudiants. Et c’est pourquoi il n’y aura pas de grève demain. C’est pourquoi nous le présentons aux travailleurs. Et c’est pourquoi nous espérons que le vote de ratification sera terminé d’ici dimanche, une semaine aujourd’hui.

S’adressant brièvement aux journalistes à la suite de l’annonce du SCFP, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a déclaré que l’entente est un « résultat positif pour toutes les parties ».

“Le plus grand bénéficiaire de cet accord, ce sont nos enfants, qui vont avoir une certaine stabilité et pouvoir rester à l’école”, a-t-il déclaré.

« Nous sommes reconnaissants à toutes les parties de travailler avec le gouvernement. … Les enfants méritent d’être en classe et je suis fier de confirmer qu’ils le seront demain.

Lecce, qui n’a pas voulu parler des détails de l’accord, a déclaré qu’il y avait eu des “victoires progressives” pour les deux parties et que “chaque partie quitte la table avec quelque chose qu’elle voulait faire avancer”.

« Le plus grand bénéficiaire de cet accord, ce sont nos enfants qui iront à l’école. C’est ce qui compte. Il ne s’agit pas de gagner les syndicats ou le gouvernement”, a-t-il déclaré, qualifiant l’accord de “gain matériel pour les parents qui travaillent”.

Lecce a déclaré que quel que soit le résultat du vote de ratification, le gouvernement provincial a l’intention de rester à la table et continuerait d’avoir des «négociations de bonne foi» avec les quatre autres principaux syndicats de l’éducation de l’Ontario qui sont actuellement en négociation contractuelle.



Avec des fichiers de Katherine DeClerq de CTV Toronto.