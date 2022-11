Les écoles de l’Ontario ouvrent après la grève évitée grâce à l’accord avec le SCFP

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré qu’une entente de principe conclue avec le SCFP au cours de la fin de semaine offrira aux membres les moins bien payés du syndicat une « augmentation salariale importante » qui équivaut à environ 4,2 % par année.

Lecce a fait ce commentaire aux journalistes à Queen’s Park lundi alors qu’il discutait de l’accord de la onzième heure pour éviter une grève qui aurait mis fin à l’apprentissage en personne dans la plupart des conseils à partir de ce matin.

Les membres du SCFP doivent encore ratifier l’entente, un processus qui devrait prendre jusqu’à dimanche.

“Nous allons respecter le processus de ratification, mais je noterai que pour le travailleur le moins bien payé, et j’utiliserai sa moyenne de 39 000 $ (salaire), cet accord représenterait une augmentation de 4,2% par an chaque année”, Lecce a dit. “C’est une augmentation significative par rapport à notre point de départ et c’est ce que nous avons décidé de faire, pour aider les travailleurs les moins bien rémunérés, mais tous les travailleurs bénéficient de cet accord et franchement, toutes les familles et tous les contribuables bénéficient de la stabilité pour les enfants.”

Le SCFP a déclaré que l’entente de principe prévoyait une augmentation de salaire horaire forfaitaire de 1 $ pour tous les travailleurs, ce qui équivaudrait à une augmentation annuelle de 3,59 % lorsque la moyenne de ses membres est calculée.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, s’adresse aux journalistes à Queen’s Park, à Toronto, le dimanche 20 novembre 2022, après qu’un accord de principe a été conclu entre le gouvernement et le SCFP, évitant une grève scolaire. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

Mais Laura Walton, qui est la présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (OSBCU) du SCFP, a déclaré aux journalistes dimanche soir que le gouvernement refusait de bouger davantage “quand il s’agissait d’engager de l’argent pour de nouveaux services et des garanties de dotation dans les écoles”.

Elle a dit qu’il appartiendra en fin de compte aux membres de décider s’ils sont à l’aise de ratifier un accord qui « échoue » dans certains domaines.

“En tant que maman, je n’aime pas cette offre. En tant que travailleur. Je n’aime pas cet accord », a déclaré Walton.

LECCE APPELLE UN AFFAIRE ‘GAGNANT, GAGNANT, GAGNANT’

L’entente avec la direction du SCFP a été annoncée juste après une date limite de 17 h sur laquelle les deux parties s’étaient entendues, dans le cadre d’un engagement à donner aux parents un préavis suffisant d’une éventuelle grève.

Lecce a déclaré aux journalistes lundi qu’il croyait que l’entente de principe était « gagnante, gagnante, gagnante » pour les membres du SCFP, les parents et les contribuables.

Cependant, il a refusé d’entretenir des « hypothèses » sur ce qui pourrait arriver si les membres du SCFP votaient contre.

« J’apprécie que cela puisse arriver. Notre objectif est évidemment de respecter le processus de ratification, de laisser les dirigeants syndicaux parler avec leurs membres et d’avoir ces discussions en interne comme ils le feront toujours », a-t-il déclaré.

«Je pense que le message du gouvernement est simplement de dire un message de remerciement à tous les partis pour avoir fait la bonne chose pour les enfants. Cela a été un voyage difficile, mais à la fin de la journée, la négociation est toujours difficile. Je pense simplement que la victime de nos négociations ne devrait pas être nos enfants et je suis très heureux que nous ayons pu faire ce qu’il fallait, nous unir et donner la priorité aux enfants.

Le SCFP et le ministère étaient en pourparlers depuis 171 jours au total.

Le syndicat représente plus de 55 000 travailleurs de soutien scolaire, y compris des concierges, des éducateurs de la petite enfance et du personnel administratif scolaire.