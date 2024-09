Les écoles de l’Oklahoma espèrent que l’interdiction des téléphones portables permettra de se concentrer sur l’apprentissage

OKLAHOMA CITY — Il y a plus de dix ans, un petit district scolaire du sud-est de l’Oklahoma interdisait aux élèves d’utiliser leurs téléphones portables pendant la journée scolaire.

Depuis lors, les écoles publiques de Warner figurent parmi les meilleures écoles de l’État, obtenant régulièrement des A et des B dans les bulletins annuels de l’État.

Le surintendant David Vinson a déclaré que l’interdiction des téléphones portables a joué un rôle essentiel dans la réussite scolaire de Warner. Il a déclaré que la politique de tolérance zéro a éliminé les distractions de la salle de classe, réduit les problèmes d’intimidation et de discipline et a encouragé les étudiants à créer des liens de camaraderie en face à face.

« Je pense que si vous demandez à notre personnel enseignant – et je suis sûr de le dire parce qu’ils me le disent tout le temps – ils ont le sentiment que notre politique sur les téléphones portables est un élément énorme et vital de ce qui fait notre succès », a déclaré Vinson.

De plus en plus de districts à travers l’État, y compris certains des plus grands d’Oklahoma, suivent l’exemple cette année scolaire avec des restrictions plus strictes ou des interdictions pures et simples de l’utilisation des téléphones portables par les élèves.

Cette tendance s’étend à l’échelle nationale. Environ 76 % de toutes les écoles publiques américaines, dont 43 % des lycées, interdisent l’utilisation non scolaire des téléphones portables, selon un rapport du Centre national des statistiques de l’éducation.

Les écoles publiques de Tulsa, qui comptent le plus grand nombre d’élèves de l’Oklahoma, ont renforcé cette année leur politique en vigueur, interdisant aux élèves du primaire et du collège d’utiliser des téléphones portables, des montres connectées ou des écouteurs pendant toute la journée scolaire. Les lycéens de Tulsa doivent éteindre et ranger ces appareils pendant les heures de cours.

« Nous devions nous assurer que nos étudiants et nos familles savent que nous allons supprimer toutes les distractions possibles afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur leurs études », a déclaré la surintendante de Tulsa, Ebony Johnson.

Les écoles publiques de Bixby, qui comptent 7 900 élèves au sud de Tulsa, ont annoncé une politique similaire cette année, citant une « augmentation significative de la cyberintimidation, du partage de contenu inapproprié, des enregistrements non autorisés, de la perte de concentration scolaire, des problèmes de sécurité et une diminution des interactions sociales ».

Les écoles publiques de l’Union, le neuvième plus grand district de l’État, ont ajouté leur centre de neuvième année à la liste des écoles exigeant que les téléphones portables soient « hors service toute la journée ». Les collèges du district de Tulsa, au sud-est du pays, appliquaient déjà cette règle.

L’interdiction des téléphones portables dans les écoles est débattue au Capitole de l’État

Les législateurs de l’État ont envisagé des moyens d’encourager davantage d’interdictions d’utilisation des téléphones portables dans les écoles.

Le sénateur Adam Pugh, républicain d’Edmond, a déposé législation Le Sénat a décidé d’accorder des subventions de 100 000 à 1 million de dollars aux écoles qui mettent en œuvre une politique d’interdiction des téléphones sur leur campus. Le projet de loi n’a jamais été adopté par le Sénat, mais Pugh, qui dirige le Comité de l’éducation de la Chambre, a déclaré qu’il avait l’intention de déposer à nouveau une loi similaire.

Pugh a déclaré avoir entendu des enseignants et des responsables de districts qui seraient favorables à une interdiction des téléphones portables dans les écoles publiques à l’échelle de l’État. Cela permettrait de soulager les responsables scolaires locaux qui pourraient faire face à une forte opposition de la part de leur communauté s’ils devaient mettre en œuvre cette politique de leur propre chef, a-t-il déclaré.

« J’aime le fait que les écoles se donnent la peine de résoudre ce problème, car je pense que c’est vraiment important », a déclaré Pugh. « C’est une tâche difficile. »

Selon Vinson, le surintendant du district, si le district de Warner a pu maintenir sa politique de tolérance zéro, c’est grâce au soutien de tous. Les enseignants, les directeurs d’école, les administrateurs du district et le conseil scolaire ont tous soutenu la règle d’interdiction des téléphones portables et veillent à ce qu’elle soit appliquée de manière cohérente.

« Il faut avoir le soutien du conseil d’administration », a déclaré Vinson. « Si votre politique tombe à l’eau sans le soutien du conseil d’administration, vous êtes foutu. »

Les sanctions en cas de violation varient

La sanction pour violation de la règle varie selon le district.

À Warner, les élèves pris en possession d’un téléphone se voient confisquer l’appareil pendant une semaine calendaire ou peuvent opter pour une exclusion temporaire de trois jours. Une deuxième infraction entraîne une confiscation de deux semaines ou une exclusion temporaire de cinq jours. Vinson a déclaré qu’aucun élève de Warner n’avait jamais enfreint cette règle une troisième fois.

La politique de Tulsa ne prévoit pas la confiscation des téléphones, a déclaré Johnson, le surintendant du district. Les enseignants donneront des avertissements pour que les élèves rangent leurs téléphones et si un élève ne se conforme pas à cette règle, l’école appellera la maison pour avertir la famille de l’enfant.

Selon Vinson, il pourrait être plus difficile d’appliquer une interdiction des téléphones portables dans les grandes écoles, en raison du grand nombre d’élèves à surveiller. Il a ajouté qu’il était plus facile d’appliquer cette règle il y a dix ans, lorsque beaucoup moins d’élèves avaient des téléphones portables, en particulier dans les classes les plus jeunes.

Mais, selon Vinson, cela vaut toujours la peine d’essayer, chaque école à sa manière.

« Je pense que pour réussir sur le plan éducatif, il faut trouver un moyen d’éliminer les téléphones portables de votre environnement éducatif », a-t-il déclaré.

