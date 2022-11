Les écoles de l’Illinois ont reçu des milliards de fonds de secours COVID, mais certaines tardent à dépenser – Shaw Local

Les districts scolaires de l’Illinois ont reçu plus de 7 milliards de dollars en fonds de secours fédéraux pour aider à rouvrir les écoles et atténuer les retombées sur la santé scolaire et mentale de la pandémie de COVID-19.

Mais une analyse de la Chalkbeat / Better Government Association a révélé qu’un grand nombre de districts très pauvres de l’État ont dépensé de petites fractions de leurs fonds de secours, malgré le fait qu’ils servent des étudiants particulièrement touchés par la pandémie. Beaucoup se trouvent dans la banlieue sud de Chicago, où près d’une douzaine de districts ont déclaré dépenser 15 % ou moins de leurs dollars fédéraux. Bloom Township, où 72% des quelque 3 000 étudiants sont à faible revenu, n’a dépensé que 6% de son allocation de 20 millions de dollars, selon les données de l’État.

Dans tout l’État, les districts ont dépensé environ 2,8 milliards de dollars du total qu’ils ont reçu, alors que l’échéance fédérale de l’automne 2024 se profile. Les districts très pauvres de l’Illinois ont dépensé une plus petite partie – environ 42 % – de leurs allocations du Fonds de secours d’urgence pour les écoles élémentaires et secondaires que les districts plus riches, qui ont dépensé environ 60 %, selon l’analyse Chalkbeat/BGA des dossiers de l’État obtenus via le Freedom de la loi sur l’information. Ces districts très pauvres ont reçu beaucoup plus d’argent de récupération et ont globalement dépensé plus par élève que les plus riches.

Krish Mohip, responsable adjoint de l’éducation opérationnelle du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, a déclaré que l’État avait contacté certains districts qui avaient déclaré dépenser peu de leurs allocations ou n’avaient pas encore soumis de plans pour les deux derniers des trois programmes de secours COVID. Mais il a déclaré que son agence est convaincue que – si les districts ne dépensent pas encore l’argent rapidement – ​​ils ont des plans solides pour le faire dans les deux prochaines années. Les dépenses reprennent cet automne, a-t-il noté.

“Avec ESSER III, nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous avons beaucoup de temps”, a déclaré Mohip. “Nous n’avons vraiment aucune inquiétude quant au rythme des dépenses en ce moment.”

Les chefs d’établissement des districts de la banlieue sud où les fonds ont été dépensés plus lentement disent avoir été confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, à des problèmes d’embauche et à d’autres obstacles. Certains ont déclaré avoir dépensé plus rapidement que ne le suggèrent les données de l’État, mais qu’ils devaient se rattraper dans la déclaration des dépenses.

Pourtant, certains experts en éducation se demandent pourquoi certains districts ont été plus lents à dépenser leurs fonds – une aide d’urgence destinée à aider à répondre aux besoins académiques et socio-émotionnels accrus des étudiants. Environ 30% des étudiants de l’Illinois satisfait aux normes de lecture de l’État et environ un quart l’ont fait en mathématiques cette annéeenviron 20% d’étudiants en moins qu’en 2019, selon les données de l’État.

“S’il existe de bonnes façons de bien dépenser l’argent en ce moment, qu’attendent les districts ?” a déclaré Diane Whitmore Schanzenbach, directrice de l’Institute for Policy Research de la Northwestern University. «Les enfants ont été blessés à la fois académiquement et émotionnellement. Nous voulons savoir ce qu’ils font maintenant pour rendre les enfants entiers.

Parmi les districts les plus lents à dépenser de l’argent COVID, il y a un groupe d’environ 15 districts de banlieue sud, qui desservent en très grande majorité des populations étudiantes noires et latinos à faible revenu. Ces districts ont dépensé en moyenne 14 % de leurs dollars fédéraux. Cela représente environ 1 200 dollars par élève, soit moins de la moitié du montant moyen des districts à forte pauvreté de l’État. Près de 80 % des étudiants de ces quartiers de la banlieue sud vivent dans la pauvreté. Environ 12% de leurs élèves ont atteint les normes de l’État en lecture sur le bulletin scolaire de l’État de 2022 et environ 7% l’ont fait en mathématiques, ce qui montre une diminution marquée des compétences par rapport à la période pré-pandémique. Le district scolaire Brookwood 167, un district qui dessert 57% d’élèves à faible revenu, a déclaré n’avoir dépensé que 7% de ses 6 millions de dollars – soit 449 228 $ – à la mi-septembre.

La surintendante de Brookwood, Bethany Lindsay, a déclaré que les retards dans la chaîne d’approvisionnement ont été un facteur, soulignant le retard dans l’achat de quatre fourgonnettes que le district a achetées pour transporter les étudiants vers des excursions et des événements communautaires.

“Il a fallu un an pour les recevoir”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvions donc pas le réclamer tant que nous ne les avions pas reçus.” Lindsay a déclaré que le district s’est concentré sur la suppression des obstacles qui ont un impact sur l’apprentissage scolaire, social et émotionnel de ses plus de 1 000 élèves de la maternelle à la huitième année. Par exemple, les camionnettes récemment achetées aident à éliminer les obstacles au transport et exposent les étudiants à de nouvelles expériences, a-t-elle déclaré. À Brookwood, près de 17% des élèves ont atteint les normes de l’État en lecture et 6% en mathématiques aux tests de 2022. “La pandémie a vraiment montré que les populations vulnérables allaient être les plus altérées car elles ont déjà un accès limité aux choses”, Lindsay a dit.

Un district, Dolton West, conserve l’essentiel de son argent ESSER pour entreprendre un plan peu commun visant à adopter l’apprentissage hybride à l’automne prochain. Les experts nationaux disent que les districts à travers le pays ont parfois mis du temps à dépenser l’argent fédéral parce qu’ils se sont demandé comment tirer le meilleur parti d’une telle aubaine. De nombreux districts craignent de devoir licencier de nouvelles recrues et supprimer de nouveaux programmes lorsque l’argent ponctuel s’épuise.

Les pénuries d’embauche et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé certains plans de dépense de l’argent, et ces problèmes peuvent être plus difficiles pour les districts très pauvres, a déclaré Marguerite Roza du Edunomics Lab de l’Université de Georgetown. West Harvey-Dixmoor, où presque tous les étudiants sont à faible revenu, a déclaré avoir dépensé 13% de son argent fédéral de récupération COVID à la mi-septembre, selon les données de l’État. Le district, où 7% des élèves respectaient les normes de l’État en lecture au test de 2022 et 3,5% en mathématiques, a affecté une partie du dernier paquet COVID pour lutter contre la perte d’apprentissage, comme l’exige le gouvernement fédéral. Mais les deux surintendants par intérim, qui sont intervenus fin 2021, ont prévu de dépenser la majeure partie de l’allocation de près de 17 millions de dollars du district pour des projets de construction.

À Hazel Crest, le surintendant Kenneth Spells a également déclaré que le district avait dépensé plus rapidement que les 9% de l’allocation de 8,3 millions de dollars du district que les données de l’État montrent, bien qu’il n’ait pas pu fournir de montants à jour sur les dépenses réelles de son district. En plus des dépenses consacrées aux mesures d’atténuation du COVID, a déclaré Spells, le district a embauché des enseignants supplémentaires afin de pouvoir doter en personnel des co-éducateurs dans certaines salles de classe plus grandes. Il a également payé le personnel existant pour offrir l’école du samedi aux élèves ayant besoin d’une aide scolaire supplémentaire. Le district, où 99 % des élèves sont à faible revenu, a vu ses compétences en lecture chuter à environ 9 % en lecture et 3,5 % en mathématiques pendant la pandémie. “Nous constatons des progrès”, a-t-il déclaré, “mais il est encore tôt dans le jeu.”

Les données obtenues par Chalkbeat et BGA montrent toutes les dépenses fédérales de secours COVID signalées par environ 850 districts de l’Illinois à la mi-septembre, et sont réparties en cinq grandes catégories : projets d’immobilisations, fournitures et matériaux, salaires des employés, avantages sociaux et contrats de fournisseurs externes. Les districts à forte pauvreté ont été plus susceptibles d’investir ces fonds fédéraux dans les établissements scolaires, tandis que les plus riches ont orienté plus de dollars vers les fournitures et les salaires.

Chicago a été une exception parmi les districts à forte pauvreté en dépensant une grande partie de ses dollars fédéraux de secours COVID pour salaires et avantages sociaux, en grande partie pour des postes qui existaient déjà lorsque la pandémie a frappé. Mais au-delà des grandes catégories, les données de l’État offrent peu de détails sur ce que les districts ont acheté exactement avec l’argent. Et cela ne répond pas aux questions clés, comme celle de savoir si les dépenses salariales et d’avantages sociaux sont destinées aux nouveaux employés ou aux employés existants.

Jianan Shi, directeur exécutif du groupe de défense des parents Raise Your Hand, dit que les parents ont généralement voulu voir plus d’urgence – et de transparence – de la part des districts dans la dépense de l’argent fédéral. “Nous avons vu des districts petits et grands ne pas être transparents et inclure parents dans la prise de décision », a-t-il déclaré.

Ce que Shi entend constamment les parents dire qu’ils veulent voir : plus de sensibilisation pour renouer avec les élèves et les familles qui se sont désengagés de l’apprentissage pendant la pandémie ; plus de personnel dans les écoles pour soutenir les élèves; programmes parascolaires; soutien et tutorat en santé mentale. Les dépenses dans les installations permettent aux districts d’utiliser l’argent ponctuel sans se préparer à des licenciements ou à des réductions de programmes en cours de route, et certaines recherches ont suggéré un lien entre de meilleurs bâtiments scolaires et l’apprentissage des élèves. Pourtant, Shi a déclaré: «Je ne me souviens pas de beaucoup de parents disant:« Réglons simplement ce problème dans mon établissement avec cet argent. On oublie qu’on parle ici d’étudiants. Mohip, du conseil d’État de l’éducation, a déclaré que son agence surveillait de près les données sur les dépenses que les districts soumettaient et que le personnel avait contacté certains districts pour voir s’ils avaient besoin d’aide ou de conseils. Il note que les districts ont largement respecté un récent délai fédéral pour dépenser la première vague de fonds de récupération en cas de pandémie destinés aux écoles.

Certains districts conservent l’argent pour de bonnes raisons, a-t-il déclaré. Par exemple, un district peut avoir acheté des ordinateurs et d’autres technologies au début de la pandémie et peut attendre jusqu’à la fin du cycle de vie de l’équipement pour le remplacer. D’autres pourraient encore travailler pour combler de nouveaux postes. En fin de compte, l’argent fera une différence, a-t-il déclaré. “Pour le moment, cette histoire est toujours en cours d’écriture. Ce que nous savons, c’est que l’argent était nécessaire et utile à un moment de détresse.

En général, selon l’analyse Chalkbeat/BGA, les districts les plus riches ont dépensé leurs plus petits fonds vivement. Nouveau Le canton de Trèves, par exemple, a déjà dépensé son allocation de 1,2 million de dollars. Le district scolaire aisé de la banlieue nord de Chicago, qui dessert près de 3 850 étudiants, a utilisé l’argent pour l’équipement de protection, les tests COVID et d’autres dépenses de réouverture. Il a également ajouté deux assistants pédagogiques axés sur l’enseignement des mathématiques et un intervenant universitaire.

Mais certains districts très pauvres ont également déjà dépensé la plupart des dollars fédéraux. Laraway, un petit quartier à environ une heure au sud-ouest du centre-ville de Chicago, a dépensé près de 80 % de son allocation de 1,8 million de dollars. Le surintendant Joe Salmieri a déclaré que le district avait consacré une partie de l’argent à l’embauche d’un assistant d’enseignement pour chaque classe élémentaire afin de mieux cibler les élèves qui ont besoin de plus d’aide. “C’était une presse sur tout le terrain – tout le monde était sur le pont”, a déclaré Salmieri. “Le temps presse pour faire face aux effets négatifs de la pandémie.”

Au départ, a déclaré Salmieri, le district a eu du mal à recruter des candidats, il a donc augmenté le salaire et a pu pourvoir la plupart des emplois l’été dernier. Le district, où presque tous les 450 élèves ont droit à un déjeuner subventionné, a également mis à jour son programme de mathématiques et intensifié les programmes parascolaires et estivaux. Salmieri a déclaré que la reprise scolaire est probablement un “voyage de trois ans”. À Pembroke, un district élémentaire qui dessert 173 élèves, dont 91 % vivent dans la pauvreté, a dépensé 90 % des 3,4 millions de dollars qu’il a reçus. La majeure partie de l’argent a été utilisée pour moderniser le bâtiment de l’école unique et lutter contre les dommages académiques de la pandémie, a déclaré la surintendante Nicole Terrell-Smith.

Aux tests d’État de 2022, environ 10% des élèves ont obtenu un score de compétence en lecture et près de 11% en mathématiques. Pour résoudre ce problème, Terrell-Smith a proposé que tous les élèves reçoivent un plan d’apprentissage personnalisé pour aider les enseignants à adapter l’enseignement à leurs besoins académiques. Actuellement, le personnel suit des cours de perfectionnement professionnel pour les aider à créer ces plans pour l’année scolaire 2023-2024.

“Je ne veux pas avoir une belle installation mais des étudiants qui ne savent pas lire”, a déclaré Terrell-Smith.

• Cette histoire a été écrite en partenariat avec la journaliste de Chalkbeat Chicago, Mila Koumpilova.