Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard fermées alors que la tempête hivernale fait rage

Les habitants de l’Île-du-Prince-Édouard se réveillent avec la même tempête hivernale qu’ils ont endormée la nuit dernière.

Les avertissements de tempête hivernale restent en vigueur pour les trois comtés.

Les écoles de la Direction des écoles publiques et du Conseil scolaire de langue française sont fermées pour la journée. Les bureaux de la fonction publique provinciale retardent l’ouverture jusqu’à au moins 10 h 30 et les bureaux de Service Canada sont fermés. Le Holland College et l’UPEI retardent également l’ouverture.

Le gros de la neige est tombé, avec encore quelques centimètres attendus, mais les vents restent forts avec des rafales jusqu’à 90 km/h possibles. Cela crée de la poudrerie et des conditions dangereuses sur les routes.

La neige souffle sur la route alors que le soleil se lève à North Rustico. (Nicola MacLeod/CBC)

La quantité de neige à venir dépendra de l’endroit où vous vous trouvez.

“Environ deux à cinq centimètres en plus de ce que nous avons déjà, mais pour le comté de Prince, c’est plus proche de cinq à 10 centimètres”, a déclaré la météorologue de CBC, Tina Simpkin.

“Juste en regardant le radar, il y a des bandes de neige plus lourdes, donc des poches de quantités plus lourdes ne sont certainement pas hors de question.”

Routes dangereuses

Certaines charrues sont retirées des routes dans certaines parties des comtés de Prince et Queens en raison des voiles blancs.

Les conditions ne devraient pas s’améliorer avant 9 heures du matin au plus tôt. Les répartiteurs de charrues disent que si vous n’avez pas à aller n’importe où, ne le faites pas et si vous conduisez lentement.

Un bulletin météorologique spécial associé indique que les niveaux d’eau le long du rivage seront plus élevés que la normale, avec des vagues battantes sur les rives orientées au nord et à l’est. Cela persistera jusqu’à midi.

Tard mardi soir, environ 700 clients de Maritime Electric étaient sans électricité, mais le matin, la carte des pannes du service public n’en montrait qu’un seul sans électricité.

Il y a eu quelques annulations de vols à l’aéroport de Charlottetown, mais la circulation se déroule normalement sur le pont de la Confédération. Les deux premières traversées de Northumberland Ferries sont annulées.

Les vents devraient s’atténuer quelque peu vers 8 heures du matin et devenir légers sous le soleil en milieu d’après-midi.