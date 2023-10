La désignation en tant que pôle technologique débloque des millions d’investissements fédéraux potentiels, y compris de nouvelles ressources éducatives

ST. ÉCOLES DE LA VALLÉE DU VRAIN

Les écoles de St. Vrain Valley font partie du Quantum Tech Hub du Colorado, une initiative de subvention fédéraleet l’un des 31 Tech Hubs désignés à l’échelle nationale par le gouvernement des États-Unis.

Le Quantum Tech Hub du Colorado comprend 72 organisations, couvrant des groupes industriels, des établissements d’enseignement supérieur, des gouvernements étatiques et locaux, des laboratoires fédéraux et des établissements d’enseignement public de la maternelle à la 12e année. L’objectif principal du programme Tech Hub est de stimuler l’innovation technologique liée au quantique, la création d’emplois et l’amélioration de la sécurité économique et stratégique aux États-Unis. La désignation en tant que pôle technologique débloque des millions d’investissements fédéraux potentiels, y compris de nouvelles ressources pédagogiques pour les élèves des écoles de St. Vrain Valley.

Elevate Quantum, Inc. (EQ) est l’entité à but non lucratif et le principal candidat au Tech Hub du Colorado. L’implication des écoles de St. Vrain Valley comprend l’intégration de l’informatique quantique dans le programme STEM existant, le soutien à la planification stratégique avec Elevate Quantum Labs et le développement de matériels d’apprentissage quantique pour les élèves de la 6e à la 12e année, qui seront disponibles dans tout le pays. De plus, le centre d’innovation du district accueillera une réunion annuelle Elevate Quantum, favorisant la collaboration entre les parties prenantes.

Géographiquement, le Quantum Tech Hub du Colorado comprend des entités basées à Aurora, Boulder, Denver, Grand County, Greely et Lakewood.

“St. Le rôle des écoles de Vrain Valley dans cette initiative démontre l’engagement du district à offrir des opportunités éducatives avancées et à préparer les étudiants à l’avenir, en particulier dans des domaines émergents comme la technologie de l’information quantique », a déclaré Joe McBreen, surintendant adjoint de l’innovation des écoles de St. Vrain Valley. « Cela place les étudiants à l’avant-garde d’un paysage en évolution, façonnant les industries de demain. »

