HONG KONG – Il y a dix ans, des milliers d’étudiants de Hong Kong sont descendus dans la rue pour protester contre les changements proposés dans le programme scolaire qui, selon eux, visaient à leur laver le cerveau et à éliminer la pensée critique de la salle de classe. Interloquées par l’ampleur des manifestations, les autorités ont rapidement abandonné l’idée. Dix ans plus tard, des révisions encore plus drastiques du programme ont lieu avec à peine un murmure, alors qu’une loi de sécurité globale rédigée par Pékin écrase la dissidence dans une ville autrefois caractérisée par son débat ouvert.

De nouveaux manuels ont été écrits disant que Hong Kong était « occupée » mais jamais une « colonie » britannique. Une liste de livres interdits – que le gouvernement refuse de publier – inquiète les bibliothécaires. Une matière scolaire vouée à la culture l’esprit critique et la créativité seront remplacés par un esprit centré sur les valeurs citoyennes.

De nombreux enseignants se tournent vers le nouvel environnement et partent.

Dans le cadre de l’approche un pays, deux systèmes, Hong Kong a initialement conservé son système éducatif lorsqu’il est passé sous la domination chinoise en 1997 et n’avait pas l’accent sur la «sécurité nationale» que l’on trouve sur le continent et qui se consacre à renforcer le sentiment d’identité nationale des étudiants et patriotisme.

Le changement le plus évident à Hong Kong est survenu au cours de la nouvelle année, lorsque les écoles primaires et secondaires ont commencé à organiser des cérémonies hebdomadaires pour lever le drapeau de la République populaire de Chine. Auparavant, les responsables n’encourageaient qu’à l’afficher lors d’occasions spéciales, comme l’anniversaire de la passation de pouvoir.

Les véritables changements sous la surface, cependant, ont commencé peu de temps après l’adoption en 2020 de la loi sur la sécurité nationale écrite par Pékin qui interdisait le type de manifestations qui avaient ravagé la ville pendant un an et ordonnait aux écoles de promouvoir la « sécurité nationale » sur le campus.

Avec de nombreux étudiants participant aux manifestations pro-démocratie, la chef de l’exécutif de l’époque, Carrie Lam, a déclaré qu’il y avait « lacunes » dans la promotion de l’éducation nationale et a promis de faire plus pour inculquer le patriotisme aux jeunes – ce que Pékin avait de plus en plus poussé.

Christine Choi, l’une des responsables de l’échec de la refonte de l’éducation en 2012, prendra en charge le département de l’éducation en juillet et a déclaré que l’un de ses principaux objectifs était de favoriser un sentiment d’identité nationale chez les jeunes.

Les éditeurs révisent les manuels pour s’aligner sur le récit préféré du gouvernement chinois – dans lequel la Grande-Bretagne était une puissance occupante à Hong Kong et le Parti communiste une force bienveillante, alors que la lutte locale pour la démocratie n’a jamais existé. Au moins quatre nouveaux manuels envoyés aux écoles de Hong Kong pour examen préalable à la publication n’appellent plus Hong Kong « une colonie » mais un territoire occupé.

« Même si Hong Kong a été occupée par les Britanniques après la guerre de l’opium, c’est toujours un territoire appartenant à la Chine », selon un manuel publié par l’éditeur de Hong Kong Modern Educational Research Society, consulté par le Washington Post.

L’île de Hong Kong, selon l’histoire traditionnelle, a été cédée à la Grande-Bretagne en tant que colonie en 1841 par la dynastie Qing dans le cadre d’un traité de paix mettant fin à un conflit connu sous le nom de guerre de l’opium. Lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949, il a annoncé qu’il ne reconnaissait aucun des traités signés par les Qing.

Le massacre de la place Tiananmen en 1989, lorsque les forces chinoises ont écrasé une manifestation pro-démocratie de plusieurs mois au cœur de Pékin, était déjà minimisé dans les manuels dès 2014. Il avait été réduit à un «incident» d’une page, bien que non -Des sources chinoises ont également été utilisées pour les victimes.

Dans l’un des nouveaux manuels d’histoire chinoiseil a été réduit à un paragraphe, sans photos ni mention d’un péage ou de la veillée annuelle pour les victimes autrefois organisée à Hong Kong.

Pékin « réorganise l’éducation de Hong Kong en pleine force », a déclaré Ho-Fung Hung, professeur d’économie politique à l’Université Johns Hopkins. « Il s’agit de transformer un sujet qui cultivait la pensée critique en une éducation patriotique de style continental inculquant la ligne du parti aux enfants. »

Les manuels sont pour un nouveau cours sur les valeurs citoyennes qui remplace l’ancien sujet d’études libérales, un cours pour les personnes âgées visant à favoriser la pensée critique chez les étudiants, avec des sujets tels que la mondialisation, la santé publique et la Chine moderne. Le nouveau sujet se concentre sur l’identité nationale et comprend une excursion sur le continent.

Les éducateurs supportent le poids de la réduction des espaces d’enseignement et des changements radicaux dans les programmes. Le gouvernement de Hong Kong a publié des lignes directrices d’intégrer l’éducation à la sécurité nationale dans au moins 15 matières, dont la physique, la chimie, le commerce et la comptabilité, que 80% des écoles ont trouvées « difficiles à mettre en œuvre » avec « un manque de compréhension » de la question, selon une enquête menée par un professionnel -fondation gouvernementale.

Lo Kit-ling, un enseignant du secondaire, a déclaré que les enseignants de première ligne trouvaient les directives peu claires et ont déclaré qu’il y avait un «sentiment d’impuissance» omniprésent parmi les collègues.

« Nous observons toujours et avons tendance à agir de manière conservatrice et à nous censurer davantage car nous ne voulons pas enfreindre la loi sur la sécurité », a-t-elle déclaré, ajoutant que dans le climat actuel, les parents sont encouragés à porter plainte contre les enseignants.

« Il semble que le système éducatif de Hong Kong soit un train qui recule », a déclaré Lo.

Les bibliothécaires sont également sous pression en raison d’une ordonnance du gouvernement selon laquelle les bibliothèques scolaires devraient supprimer des livres qui mettent en danger la sécurité nationale, même s’il refuse publier une liste. Le Bureau de l’éducation a soutenu que les lignes directrices sont « très clair. »

Mais une bibliothécaire scolaire, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré que l’absence de liste officielle était une source de confusion et de stress lorsqu’il s’agissait de gérer sa bibliothèque et de ne pas mettre son employeur en difficulté. Par exemple, les livres écrits par des militants emprisonnés ou ceux qui contiennent des critiques du gouvernement chinois seraient dans une zone grise pour elle, mais sans directives claires, elle les tire pour être en sécurité.

« Je vais d’abord sortir ces livres, mais pas les jeter et vérifier auprès d’autres bibliothécaires scolaires », a-t-elle déclaré. « Mon cœur est lourd quand je sors ces livres. » Au milieu du stress croissant de son environnement de travail et du climat social plus large et étouffant, elle a demandé une retraite anticipée.

Face à l’autocensure, de nombreux enseignants ont également décidé de partir. Au cours de l’année académique 2020-21, 987 enseignants la gauche leurs emplois, le double du nombre de l’année scolaire précédente, une moyenne d’environ sept enseignants par école, selon un enquête par l’Association des chefs d’établissements secondaires de Hong Kong en mai.

Dans l’enquête, la plupart des enseignants ont cité l’atmosphère générale de la société comme principale raison de leur départ, suivie des considérations familiales.

Certains enseignants, cependant, choisissent de rester à Hong Kong pour une simple raison : leur amour pour la ville. Jacky Yu, professeur de chinois dans une école secondaire, a déclaré qu’il croyait toujours à l’enseignement en face à face avec les élèves.