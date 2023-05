Les écoles de Hong Kong en crise alors que les enseignants et les élèves fuient le climat politique « toxique »

jeDans quelques semaines, Peter*, huit ans, dira au revoir à ses camarades de classe alors qu’il déménage en Grande-Bretagne avec ses parents. Ces dernières années, les enfants de Hong Kong se sont habitués à voir de plus en plus leurs amis quitter la ville.

Une baisse du taux de natalité qui dure depuis une décennie, exacerbée par un récent exode des habitants de la ville, a entraîné une chute alarmante du nombre d’étudiants et d’enseignants, laissant le système éducatif de Hong Kong face à une grave crise.

Selon les chiffres officiels, plus de 64 000 élèves – des jardins d’enfants aux écoles secondaires – se sont retirés du système éducatif local au cours des deux dernières années. Au cours de la dernière année scolaire (2021-2022), plus de 33 600 élèves, soit 4 % de la population étudiante totale, ont quitté l’école, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Les médias locaux ont rapporté qu’au moins cinq écoles risquent la fermeture dans les années à venir après avoir échoué à atteindre le minimum de 16 inscriptions en première année.

Les parents et les enseignants disent que l’imposition de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong il y a trois ans – qui met l’accent sur «l’éducation patriotique» – ainsi que la forte pression académique, les ont incités à quitter la ville qu’ils aiment.

Mise en œuvre en 2020 pour éradiquer les manifestations antigouvernementales qui durent depuis des mois, la loi sur la sécurité nationale prévoit des peines aussi sévères que la réclusion à perpétuité pour des crimes tels que la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères.

Les autorités attribuent la large participation des jeunes aux manifestations anti-gouvernementales à l’incapacité des écoles et des universités à discipliner leurs étudiants. Considérés comme un terreau fertile pour l’animosité gouvernementale, les établissements d’enseignement font désormais l’objet d’un examen minutieux, selon des professionnels de l’éducation qui ont refusé d’être identifiés par crainte d’enfreindre la loi sur la sécurité nationale.

En 2019, les écoles secondaires de Hong Kong sont devenues un champ de bataille idéologique pour les manifestants pro-démocratie avec des milliers d’étudiants participant à des rassemblements en chaîne humaine Photographie : AFP

Au cours des trois dernières années, un certain nombre de mesures ont été introduites pour stimuler le patriotisme et la «conscience de la sécurité nationale» chez les étudiants. Dès l’école primaire, les élèves apprennent les notions de « sécession », « subversion », « activités terroristes » et « collusion avec un pays étranger ». Pendant ce temps, les études libérales – matière censée développer la pensée critique et pluraliste – seront remplacées à partir de septembre par « la citoyenneté et le développement social », qui met l’accent sur la loyauté envers les autorités.

Kelvin Mak *, le père de Peter, a déclaré que l’érosion rapide des libertés à Hong Kong l’avait incité à rechercher une vie plus normale pour son enfant unique.

« Je veux qu’il ait un esprit objectif et qu’il ne subisse pas de lavage de cerveau. S’ils ne sont pas autorisés à dire ceci ou à penser cela, ils seront mal préparés pour le monde futur », a-t-il déclaré.

Eva Lai*, mère de deux enfants, a déclaré qu’elle avait décidé de quitter Hong Kong dès l’adoption de la loi sur la sécurité nationale. «Vous pourriez enfreindre la loi pour avoir simplement dit de mauvaises choses. J’ai peur que mes enfants aient des ennuis », a-t-elle déclaré.

Leurs craintes sont justifiées ; en 2022, une école a suspendu 14 élèves pour « comportement irrespectueux » parce qu’ils ne se sont pas levés pendant l’hymne national et la cérémonie de lever du drapeau.

« Les enseignants doivent s’autocensurer tout le temps »

Les enseignants ont également été touchés par le moral bas. Les personnes interrogées par le Guardian affirment que les nouvelles exigences idéologiques et la peur constante d’être signalé pour des commentaires critiques ont fait des ravages.

Selon les données officielles, environ 6 500 enseignants ont démissionné ou pris leur retraite dans les écoles de Hong Kong au cours de la dernière année scolaire, soit près du double du chiffre moyen avant la vague d’émigration de 2021. Plus de la moitié d’entre eux ont démissionné avant d’atteindre l’âge de la retraite.

Dès la rentrée de septembre, les nouveaux enseignants sont mandatés pour passer des examens sur la sécurité nationale et effectuer des voyages d’études en Chine.

Rick Tam*, un professeur d’études libérales, a démissionné après avoir reçu deux fois des avertissements de son école pour ses critiques en ligne des autorités.

« J’ai trouvé l’atmosphère toxique à l’école bouleversante », dit-il. « En vertu de la loi sur la sécurité nationale, ce que vous dites en classe peut être interprété comme une critique du gouvernement et cela peut être retenu contre vous. »

Les restrictions ont entraîné une baisse du moral des enseignants, a déclaré un directeur qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

« La ligne rouge se déplace continuellement et arbitrairement … donc les enseignants doivent s’autocensurer tout le temps », a-t-il déclaré.

En juillet de l’année dernière, sept personnes avaient vu leur inscription à l’enseignement révoquée en raison de leur rôle dans les manifestations anti-gouvernementales, selon les médias locaux. Il y a deux ans, un enseignant d’une école primaire de Hong Kong a été radié après avoir été accusé d’avoir utilisé du matériel pro-indépendance en classe pour expliquer les concepts de liberté d’expression et d’indépendance.

Les professionnels de l’éducation disent que sur la base des statistiques actuelles, le nombre d’étudiants continuera de baisser.

Alors que le taux de natalité de Hong Kong a toujours été faible, les incertitudes politiques l’ont encore réduit, selon le professeur Chung Kim-wah, un spécialiste des sciences sociales anciennement à l’Université polytechnique de Hong Kong. Une étude de 2016 ont constaté que l’aggravation des libertés politiques dans les pays à revenu intermédiaire supérieur exerce une pression à la baisse sur les taux de fécondité.

Le directeur craint que, sous toutes les restrictions, la prochaine génération de Hong Kong ne dispose des compétences nécessaires pour faire face aux défis mondiaux en évolution rapide.

« Si vous voulez que les jeunes aient de la créativité, une pensée latérale et d’autres compétences non techniques, vous avez besoin de liberté dans l’éducation, et cela ne peut être atteint en étant simplement obéissant et loyal », a-t-il déclaré.

*Les prénoms ont été modifiés