Les écoles de Hong Kong avancent prudemment pour faire aimer la Chine aux étudiants

HONG KONG – Un matin de septembre à l’école secondaire Scientia de Hong Kong, le clairon d’ouverture de l’hymne national chinois a fait taire les bavardages des étudiants dans la salle de réunion. Les yeux devant, cinq étudiants en uniforme ont marché sur scène pour hisser et saluer le drapeau national rouge et or. L’attitude sombre s’est poursuivie alors que les enseignants passaient à l’objectif principal de la journée : marquer l’anniversaire de l’incident de Mukden en 1931, lorsque des soldats japonais ont dynamité un chemin de fer chinois comme prétexte pour envahir le pays. Les visages cachés par des masques, les étudiants ont regardé un clip vidéo en noir et blanc, une présentation PowerPoint et des coupures de presse, et sont restés debout pendant une minute de silence.

De telles manifestations d’allégeance patriotique et des mémoriaux pour les périodes sombres de l’histoire de la Chine étaient rares dans de nombreuses écoles de Hong Kong il y a seulement deux ans. Après qu’une loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin en juin 2020 a mis fin rapidement aux manifestations pro-démocratie, les dirigeants chinois ont tourné leur attention vers la promotion d’une nouvelle génération de Hongkongais fidèles à la nation et à ses dirigeants du Parti communiste chinois. Le président Xi Jinping, qui devrait prolonger son règne lors d’une réunion de hauts responsables ce mois-ci, a déclaré que le plan de Pékin comprend “un amour et une attention particuliers” pour les jeunes de la ville.

La Chine célèbre l’anniversaire de la rétrocession de Hong Kong, alors que des doutes planent sur la ville

Les changements ont contribué à une vague d’émigration, certains craignant que leurs enfants ne subissent un «lavage de cerveau». Des entretiens avec 11 enseignants et parents révèlent des inquiétudes quant au fait que les Hongkongais n’apprendront plus à examiner de manière critique leur société et leur système politique, même si beaucoup disent que le gouvernement avance prudemment jusqu’à présent, adoptant une approche moins brutale qu’ailleurs en Chine.

Bien que le programme reflète à certains égards une campagne d’éducation patriotique menée dans les écoles de Chine continentale depuis les manifestations de la place Tiananmen en 1989, l’approche émergente à Hong Kong se concentre moins sur l’idéologie marxiste et maoïste et davantage sur la promotion d’un sentiment d’affinité culturelle et historique chinoise. L’objectif est d’instiller un sentiment d’appartenance nationale parmi les jeunes de la ville et de bannir l’identité distincte de Hong Kong – accélérant une campagne qui a été un facteur de motivation pour des étudiants comme Joshua Wong pour protester contre le resserrement de l’emprise de Pékin.

Dans une interview après la cérémonie de lever du drapeau, Wong Ching-yung, directeur de Scientia, a déclaré que le statut de Hong Kong en tant que « région administrative spéciale » exige une approche unique de l’éducation nationale.

Les Hongkongais, a-t-il dit, connaissent moins l’histoire du Parti communiste et n’accepteraient pas une approche trop formelle ou autoritaire, qui pourrait “facilement conduire au ressentiment, en particulier chez les adolescents, qui sont rebelles par nature”. Au lieu de cela, Wong recommande de raconter des histoires qui aident les élèves à se connecter émotionnellement avec la Chine continentale.

Les responsables de Hong Kong ont également indiqué une approche graduelle. Lors d’une réunion du conseil législatif en juillet, la secrétaire à l’Éducation, Christine Choi Yuk-lin, a déclaré qu’il n’y avait pas de précipitation lors de la construction d’un système “d’émotion, de reconnaissance et de valeurs”, ajoutant qu'”il faut 10 ans pour entretenir un arbre, mais 100 ans pour former”. un homme.”

De nombreuses écoles utilisent des activités censées être agréables – comme un concours pour que les élèves promeuvent la sécurité nationale en utilisant des illustrations colorées et des messages édifiants – pour transmettre le message pointu sur la protection contre les menaces à la sécurité. Des livres d’images publiés par le gouvernement soulignant la légitimité de la loi sur la sécurité et l’application de la loi par la police ont été offerts aux écoles maternelles et primaires. Un centre d’éducation patriotique, ouvert en juillet, organise des projections et des conférences pour enseigner aux écoliers la loi sur la sécurité et la valeur de la défense de l’État.

Des thérapeutes de Hong Kong coupables de sédition pour des caricatures de moutons et de loups

Zheng Wang, directeur du Centre d’études sur la paix et les conflits de l’Université Seton Hall, a déclaré que le gouvernement “testait le terrain” en promouvant l’éducation patriotique et en essayant de “rendre son approche plus adaptée à la société hongkongaise”.

Les moyens peuvent différer. Mais l’objectif, a déclaré Wang, est le même : transformer les étudiants de Hong Kong en personnes fidèles à la Chine.

Malgré l’approche restreinte, les écoles ont été chargées par le gouvernement d’infuser l’éducation à la sécurité nationale dans toutes les matières, y compris la physique et les mathématiques, par exemple en relayant des exemples de contributions chinoises dans le domaine. Ils ont été « fortement conseillés » par le Bureau de l’éducation d’organiser des événements tels que des projections de films patriotiques ou commémorant des dates importantes comme la création du parti et de l’Armée populaire de libération.

Une introduction similaire du récit de Pékin est apparente dans les derniers manuels de Hong Kong, qui peuvent éviter la théorie marxiste mais sont pleins de messages sur la prospérité de Hong Kong étant inextricablement liée au reste de la Chine. L’un pour le cours obligatoire de citoyenneté et de développement social, qui a remplacé les études libérales axées sur la pensée critique, consacre des chapitres au 14e plan quinquennal de la Chine, à un accord économique de 2003 pour stimuler le commerce entre le continent et Hong Kong et au plan de la région de la Grande Baie pour lier le territoire avec 10 villes continentales. Les questions de la feuille de travail analysaient les discours des responsables gouvernementaux, des extraits de nouvelles des médias d’État et ont discuté de «comment accroître le sentiment d’appartenance des jeunes» à la région de la grande baie. Au lieu de Chine continentale, le terme « mon pays » est fréquemment utilisé dans un manuel.

S’exprimant en juillet à l’occasion du 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine de la domination britannique, le président Xi a déclaré que les jeunes devaient “cultiver un sentiment de fierté nationale”. Son discours a ensuite été imprimé dans des brochures et distribué dans les écoles.

Certains enseignants ont démissionné pendant la campagne. L’une, Katherine Lo, a déclaré au Washington Post que les nouvelles exigences obligeaient les enseignants à présenter une version blanchie à la chaux des événements, et elle a qualifié cela de violation de leur éthique professionnelle.

Parce que certaines parties du nouveau programme d’éducation ne sont pas ouvertes à la discussion, les écoles ont perdu une “atmosphère d’apprentissage libre”, a déclaré Lo, une enseignante en études libérales qui a quitté son emploi cette année. “Il n’y a plus de raison pour que je sois enseignante ici”, a-t-elle déclaré.

Le Bureau de l’éducation a réécrit des manuels pour dire que Hong Kong n’a jamais été une colonie et a organisé des concours de quiz interscolaires sur la loi fondamentale de Hong Kong, la mini-constitution du territoire, à laquelle Pékin a annexé sa législation stricte sur la sécurité nationale.

Un enseignant du cours de citoyenneté et de développement social conçu à Pékin, qui était auparavant connu sous le nom d’études libérales, a déclaré que le nouveau programme omettait la discussion des problèmes sociaux locaux qui avaient auparavant inspiré les étudiants à s’intéresser à l’actualité. Au lieu de cela, il nourrit les étudiants à la cuillère de comptes rendus secs sur la loi chinoise et le Comité permanent du Politburo, qui sont “très abstraits pour les étudiants”, a déclaré l’enseignant, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité.

La quête de Xi Jinping pour le contrôle total de la Chine ne fait que commencer

Mais l’enseignant voit encore de la place pour enseigner la pensée critique, en utilisant des feuilles de travail, des sorties sur le terrain ou des discussions en dehors du contenu requis. “Les enseignants feront des efforts pour filtrer les messages et trouveront des moyens de ne pas trop faire souffrir les élèves”, a déclaré l’enseignant.

Pour certains parents, même une version édulcorée de l’éducation patriotique continentale est trop. Elaine Lam a quitté Hong Kong pour la Grande-Bretagne avec son fils de 6 ans en décembre parce qu’elle craignait le «lavage de cerveau» dans les écoles. Le déclencheur a été lorsque son fils est rentré à la maison et a déclaré que lui et la famille n’étaient “pas des Hongkongais”, après que son professeur de maternelle eut déclaré que le seul terme approprié était “Hong Kong Chinese, selon les directives officielles”.

“Ce qui me rend impuissant, c’est à quel point [the Chinese government] a le seul mot à dire. Personne d’autre n’est autorisé à dire quoi que ce soit de différent », a-t-elle déclaré.

Mais Alvin Chan, père d’un enfant d’un an, a choisi de rester à Hong Kong avec sa famille. Né et élevé à l’époque coloniale, Chan, 41 ans, a déclaré que son fils avait encore de la place pour apprendre la pensée critique de manière indépendante dans un environnement éducatif restrictif – tout comme il l’a fait en dévorant des livres d’histoire et des bandes dessinées pendant ses années d’études.

Pour l’instant, il garde espoir, bien qu’il reconnaisse que cela peut être un “mécanisme d’adaptation”.

Il signale également sa résignation à la situation. “S’il y avait un chemin plus facile à emprunter, qui ne choisirait pas celui-là?” il a dit. “Mais en réalité, il n’y en a pas.”