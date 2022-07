Les écoles de Harvard font pression pour que les plans d’éducation spéciale fleurissent – Shaw Local

Les mises à niveau de l’espace du programme de transition pour les apprenants en éducation spécialisée pourraient offrir plus de possibilités à la communauté ainsi qu’aux élèves. Corey Tafoya, surintendant du district scolaire 50 de Harvard, porte ce message.

Une subvention de 850 000 $ du comté d’Advance McHenry, qui fait partie des fonds du plan de sauvetage américain, paiera la moitié du projet. On en parle depuis environ six ans, il est envisagé comme un ajout à Jefferson Elementary, a déclaré Tafoya.

Une fois terminé, l’établissement aurait “tout le nécessaire (pour que les étudiants) soient aussi autonomes que possible”, qu’ils aient un retard de développement intellectuel ou physique, a déclaré Tafoya.

Les districts scolaires de la région pourraient également envoyer des étudiants à l’établissement de Harvard pour répondre à leurs propres opportunités mandatées par le gouvernement fédéral pour cette population, a-t-il ajouté.

La destination exacte de l’installation de transition n’a pas été déterminée, a déclaré le directeur. Cependant, Jefferson Elementary, qui abrite des élèves de quatrième et cinquième année, a une superficie disponible et est proche du lycée, ce qui en fait une option plus idéale, a-t-il déclaré.

Avant que le site ne soit suggéré, le district a rencontré des agents immobiliers pour trouver d’autres emplacements possibles, a déclaré Lafoya. Mais les subventions fédérales ne seraient pas disponibles pour la rénovation de bâtiments que le district ne possédait pas.

Les plans de construction ou de site de Jefferson n’ont pas été élaborés ni transmis à la commission scolaire, a ajouté Lafoya. Des discussions pour faire avancer le plan sont attendues plus tard cet été.

Le programme offre actuellement aux étudiants diplômés de leurs programmes universitaires les compétences de vie dont ils ont besoin pour vivre de manière indépendante, a déclaré Tafoya.

Au cours des dernières années, le District 50 a offert le programme de transition dans un espace loué dans une église de la région, utilisant sa cuisine et d’autres installations pour enseigner les compétences de vie.

“Nous n’avons pas tout ce dont nous avons besoin”, y compris un exemple d’espace de vie pour aider à acclimater les étudiants à une vie de famille indépendante, a-t-il déclaré.

Le district divise également les classes en raison de l’espace limité. “Ils ont eu moins d’instruction et moins de temps qu’ils ne le méritaient”, a déclaré Lafoya.

Tafoya a déclaré que lui et le conseil scolaire envisageaient un espace avec des appartements fictifs, des laveuses et sécheuses, des chambres et des cuisines. Bien qu’ils n’offrent pas de logement, ces espaces peuvent aider ces jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour vivre seuls, en famille ou dans d’autres logements avec services de soutien.

Tafoya a déclaré que le conseil et lui-même avaient pour objectif de s’assurer que les étudiants disposent d’installations modernes construites pour répondre aux besoins actuels.

« Nous ne nous installons pas. C’est ce que nos enfants méritent », a-t-il déclaré.

Le programme de transition commence une fois que ces étudiants ont obtenu leur diplôme d’un milieu universitaire. Les étudiants avec des plans d’enseignement individualisés restent dans le programme jusqu’à l’année de leur 22 anniversaire.

Pendant le programme, de nombreux étudiants travaillent également : soit dans les écoles du district 50, soit dans d’autres entreprises de la région.

Une fois terminé, l’établissement du district pourrait également ouvrir le programme aux districts scolaires voisins qui ne disposent pas d’espaces appropriés, a-t-il déclaré.

La Northern Illinois Special Recreation Association pourrait également utiliser l’espace pour la programmation, a-t-il noté.