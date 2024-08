Les écoles de Fort Worth ont-elles évité le pire de l’effondrement du FAFSA ?

Plus tôt cette année, alors que les écoles de tout le pays s’efforçaient de faire face à une refonte bâclée du système de demande d’aide fédérale aux étudiants, les dirigeants de l’éducation de Fort Worth ont averti que la situation ferait dérailler les projets universitaires de nombreux diplômés du secondaire.

Mais après que les conseillers du secondaire et les spécialistes de la réussite universitaire ont passé des mois à aider les étudiants à naviguer dans un labyrinthe de retards, de pannes techniques et de longues heures passées à écouter de la musique d’attente, les écoles du nord du Texas semblent avoir évité les pires effets du déploiement raté.

Au cours du printemps, les districts scolaires de la région de Fort Worth ont enregistré des baisses allant jusqu’à 50 % du nombre d’élèves ayant terminé le Demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants, ou FAFSA. Mais les chiffres publiés plus tôt ce mois-ci montrent des baisses plus proches de 10 à 15 % — des chiffres qui, selon les dirigeants de l’éducation, ne sont pas idéaux, mais qui sont loin d’être aussi désastreux qu’ils l’étaient autrefois.

David Ximenez, vice-chancelier associé chargé des inscriptions et des services de soutien scolaire au Tarrant County College, a déclaré que le district des collèges communautaires a constaté une augmentation de 2,1 % du nombre de récents diplômés du secondaire inscrits pour le semestre d’automne, qui a commencé la semaine dernière.

« Ce n’est pas génial, mais c’est mieux qu’un déclin », a déclaré Ximenez.

Le déploiement raté du FAFSA a laissé les seniors frustrés

Les problèmes découlent du déploiement par le ministère de l’Éducation du nouveau formulaire FAFSA. Les responsables du ministère affirment que le nouveau formulaire est plus court et plus facile à utiliser que l’ancienne version, qui comprenait plus de 100 questions.

Mais les étudiants n’ont pas eu accès au nouveau formulaire avant la fin du mois de décembre, soit environ trois mois après le moment où ils auraient normalement pu commencer à le remplir. Même à ce moment-là, des problèmes techniques ont empêché de nombreux étudiants de le soumettre. Demander une aide financière aux étudiants était un processus particulièrement difficile pour les étudiants dont au moins un parent était sans papiers, car pendant des mois, les parents sans numéro de sécurité sociale n’avaient aucun moyen de saisir leurs informations financières. Les étudiants du comté de Tarrant ont déclaré au Star-Telegram qu’ils se retrouvaient régulièrement en attente pendant des heures sur la ligne d’assistance du ministère de l’Éducation.

Bien que les responsables fédéraux de l’éducation aient résolu ou introduit des solutions de contournement pour la plupart des problèmes, les maux de tête causés par la le déploiement du FAFSA révisé n’est pas terminé. Ce mois-ci, Les responsables du ministère de l’Éducation ont annoncé que le nouveau formulaire pourrait ne pas être publié avant le 1er décembre.deux mois après sa date de sortie habituelle.

Ximenez a déclaré que si le département publie effectivement un FAFSA fonctionnel d’ici le 1er décembre, cela ne posera pas trop de problèmes à l’université. Bien que le délai ne soit pas idéal, a-t-il déclaré, il laisse tout de même aux étudiants beaucoup de temps pour remplir le formulaire et le soumettre, et au bureau d’aide financière de l’université beaucoup de temps pour traiter ces demandes avant le début du semestre d’automne.

Mais si les étudiants rencontrent les mêmes problèmes que cette année, le défi pourrait être plus difficile, a déclaré Ximenez. Cette année, les retards et les problèmes techniques ont laissé au bureau d’aide financière de l’université beaucoup moins de temps pour traiter les documents, ce qui signifie que les lettres d’attribution d’aide financière ont été envoyées plus tard que d’habitude. L’université commence généralement à envoyer ces lettres en février ou mars. Cette année, elles n’ont pas été envoyées avant le début de l’été.

Les dépôts de FAFSA en baisse de 12 % à Fort Worth

Au 9 août, les demandes FAFSA complétées par les lycées de Fort Worth étaient en baisse d’environ 12 % par rapport à la même période l’année dernière, selon une analyse des dossiers d’aide fédérale aux étudiants réalisée par le Réseau national d’accès aux études supérieures à but non lucratif.

Toute baisse du nombre de demandes signifie que moins d’élèves du secondaire font leurs premiers pas vers l’université. Mais cette baisse de 12 % pourrait en fait être un signe encourageant. En avril, les lycées de Fort Worth ont enregistré une baisse de 44 % du nombre de demandes FAFSA par rapport à la même période l’année dernière, ce qui indique qu’un grand nombre d’élèves n’ont toujours pas pu faire de demande.

Bill DeBaun, directeur principal des données et des initiatives stratégiques du National College Attainment Network, a déclaré que la croissance du nombre de demandes FAFSA au printemps est probablement due à au moins deux facteurs : à ce stade, le Bureau d’aide fédérale aux étudiants avait résolu de nombreux problèmes, en donnant accès au moins à certains étudiants qui avaient été exclus du système. Et les conseillers des lycées et les organismes d’aide à l’obtention du diplôme d’études supérieures à travers le pays se sont concentrés sur l’aide aux étudiants pour remplir leurs demandes avant l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Mais cet élan n’a pas duré tout l’été, a déclaré DeBaun. Une fois que les élèves de terminale ont obtenu leur diplôme, il leur est plus difficile d’accéder à l’aide pour leurs demandes d’aide financière. Ainsi, « malgré les efforts herculéens des États, des districts, des écoles et des programmes d’accès à l’université à travers le pays », a déclaré DeBaun, les dépôts de FAFSA sont toujours en baisse d’environ 10 % à l’échelle nationale par rapport à l’année dernière.

Il est difficile de prédire l’impact que la publication retardée du FAFSA de l’année prochaine aura sur les aspirations universitaires des étudiants qui obtiendront leur diplôme d’études secondaires l’été prochain, a déclaré DeBaun. D’une part, le retard comprime le processus de dépôt, obligeant les conseillers d’orientation des lycées à effectuer environ sept mois de travail en cinq mois. Mais d’un autre côté, ces conseillers ont dû faire face à un calendrier encore plus condensé cette année, ils ont donc au moins une idée de ce à quoi s’attendre, a-t-il déclaré. Et en supposant que le formulaire 2025-26 ne présente pas les mêmes problèmes techniques que la version de cette année, le déploiement devrait se dérouler plus facilement une fois le formulaire mis en ligne, a-t-il déclaré.

DeBaun a ajouté qu’il était également important que les jeunes diplômés du secondaire comprennent qu’il n’est pas trop tard pour remplir le formulaire. Les étudiants qui ne prévoient pas de commencer leurs études avant le semestre de printemps ont tout le temps de remplir le formulaire, a-t-il ajouté, et certaines universités qui proposent des admissions en continu acceptent toujours les FAFSA pour le semestre d’automne.

Au TCC, par exemple, les étudiants qui n’ont pas rempli leur FAFSA peuvent toujours s’inscrire à des cours à démarrage tardif. La date limite d’inscription pour les cours de 12 semaines est le 12 septembre, les étudiants ont donc encore quelques semaines pour soumettre leurs demandes d’aide financière. Ximenez, le responsable du TCC, a déclaré que l’université accepte les demandes d’aide financière pour les cours d’automne jusqu’au dernier jour du semestre.

Les inscriptions à l’université augmentent, mais pas de beaucoup

Jason Titus, directeur général des programmes du T3 Partnership, a déclaré que tous les collèges et universités avec lesquels l’organisation s’associe ont vu leurs inscriptions augmenter cette année, même si les gains n’ont pas été aussi importants que les responsables des collèges l’avaient espéré.

Mais bon nombre de ces universités ont assoupli leurs critères d’admission cette année, a expliqué Titus, ce qui signifie qu’elles ont admis des étudiants qui n’auraient peut-être pas été retenus autrement. Des critères d’admission moins rigoureux peuvent entraîner des problèmes de rétention des étudiants, a-t-il déclaré – certains de ces étudiants qui ont été admis en marge pourraient ne pas être préparés à travailler au niveau universitaire. Les universités devront être prêtes à soutenir ces étudiants et s’assurer qu’ils disposent de l’aide dont ils ont besoin pour réussir s’ils veulent les voir revenir pour leurs années de deuxième année, a-t-il déclaré.

Ce soutien doit venir non seulement des universités elles-mêmes, mais aussi de la communauté au sens large, a déclaré Titus. Partenariat T3, également connu sous le nom de Tarrant To and Through, L’objectif de Tarrant County est d’aider les étudiants du comté de Tarrant à accéder à l’université et à obtenir un diplôme. Historiquement, les organismes d’aide à l’obtention d’un diplôme universitaire se sont concentrés sur l’aide aux étudiants pour accéder à l’université, et ont supposé que les collèges et les universités pouvaient tout gérer à partir de là, a-t-il déclaré.

Mais les difficultés liées au FAFSA ont rappelé la nécessité d’un soutien plus large, a déclaré Titus. Les étudiants doivent soumettre à nouveau leurs demandes d’aide financière chaque année scolaire. De nombreux étudiants des collèges et universités du comté de Tarrant auront besoin d’aide pour remplir leur demande avant la date limite de l’année prochaine, même s’ils l’ont déjà fait, a-t-il déclaré.

Ce soutien communautaire pourrait être plus difficile à fournir l’année prochaine, a déclaré Titus. Le déploiement du FAFSA a progressé et les problèmes ont dégénéré en criseLe ministère de l’Éducation a envoyé 50 millions de dollars de subventions aux organisations locales qui aident les étudiants à remplir leurs documents. T3 a utilisé une subvention de 240 000 dollars pour embaucher plus de personnel pour travailler avec les étudiants. À la fin de l’été, l’organisation avait aidé plus de 5 000 diplômés à soumettre leurs demandes d’aide financière, a déclaré Titus.

Mais rien n’indique que le ministère de l’Éducation offrira à nouveau ces subventions cette année. Cela signifie que T3 et d’autres groupes comme lui devront se contenter de leur personnel permanent et de toute l’aide qu’ils reçoivent de leurs organisations partenaires.

Si la version du FAFSA que le ministère de l’Éducation publiera en décembre est dévoilée à temps et ne comporte aucun bug, T3 et ses organisations partenaires seront probablement en mesure de gérer les retards sans trop de problèmes, a déclaré Titus. Mais si elle rencontre les mêmes problèmes techniques que la version de cette année, des défis pourraient se présenter.

« J’espère que ce sera sans faille », a-t-il déclaré. « Le fait que le FAFSA redevienne l’une des étapes importantes que l’étudiant doit franchir pour accéder à l’université, plutôt que le plus grand obstacle à l’accès à l’université, sera utile. »