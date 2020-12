Le système scolaire public de Chicago annonce l’embauche de 2000 employés temporaires, dont la moitié au moins en partie pour garder les élèves tandis que beaucoup de leurs enseignants restent à la maison sur les craintes de Covid-19 lorsque les salles de classe rouvriront en janvier.

Quelque 1 000 nouveaux travailleurs seront payés 15 $ de l’heure pour superviser les élèves dans les salles de classe pendant que leurs enseignants donnent leurs cours à distance, sur un écran d’ordinateur, selon une offre d’emploi du district scolaire. D’autres tâches comprendront le dépistage de la santé des élèves à leur entrée à l’école, la livraison des fournitures, la communication avec les parents et la supervision des cantines et des récréations.

Aussi sur rt.com Le soutien des libéraux à de nouveaux verrouillages coûte des vies humaines … et montre à quel point ils sont VRAIMENT «libéraux»

Les moniteurs de facto ne recevront aucun avantage et toucheront un salaire brut d’environ 100 dollars par jour, bien loin de la médiane d’environ 75000 dollars par an gagnée par les enseignants de Chicago, qui peuvent également prendre leur retraite avec des pensions qui versent plus de 73000 dollars par an.

Bien que le « Baby-sitting » devoir en tête de liste des responsabilités sur l’offre d’emploi, le chef des ressources humaines des écoles publiques de Chicago, Matt Lyons, a cherché à apaiser les inquiétudes, en disant au Chicago Sun-Times qu’il n’y arriverait qu’en dernier recours.

Lire la suite « Je suis un putain d’enseignant! »: Une femme a MELTDOWN aux manifestants anti-lockdown de l’Oregon, surnommée « Subaru Karen »

Les 1 000 autres nouveaux employés seront des enseignants suppléants temporaires. Ils peuvent devenir membres du syndicat des enseignants et recevoir certains avantages, mais leurs emplois ne durent que pendant l’année scolaire en cours.

Les remplacements temporaires et les moniteurs sont nécessaires car près de la moitié des employés permanents des écoles de Chicago auraient demandé aux directeurs de les laisser continuer à travailler à domicile en janvier, invoquant leurs craintes face à la pandémie de Covid-19.

La direction du syndicat des enseignants, Stacy Davis Gates, a déclaré au Chicago Sun-Times qu’un tel arrangement serait « un peu moins terrible que de forcer les enseignants à s’engager dans un apprentissage synchrone à partir de bâtiments dangereux. » Elle a appelé la décision du district de combler le manque de supervision avec des travailleurs à bas salaire qui ne bénéficient d’aucune prestation de soins de santé au milieu de la pandémie. « particulièrement cynique. »

Davis Gates a ajouté que les administrateurs devraient plutôt négocier avec les enseignants pour retourner dans les bâtiments scolaires avec des normes de sécurité applicables et « une véritable équité pour les communautés scolaires noires et brunes privées d’équité pendant des années avant cette pandémie. »

Aussi sur rt.com L’échevin de Chicago dirigeait ses restaurants sous le nom de Covid-19 SPEAKEASIES tandis que les concurrents étaient fermés sur ordre du gouverneur

Les enseignants de Chicago se sont mis en grève pendant deux semaines l’année dernière, obligeant les cours à être annulés pendant 11 jours dans le troisième plus grand système scolaire du pays. Les enseignants ont déclaré que le débrayage était motivé par leur « justice sociale » l’ordre du jour, qui comprenait des demandes d’augmentation du personnel de soutien et de réduction de la taille des classes. Leur nouveau contrat prévoyait également une augmentation de salaire de 16% pour les enseignants sur cinq ans, ainsi qu’une augmentation de 40% pour les assistants d’enseignement et autres personnels de soutien. Ils avaient également demandé, mais sans succès, des logements plus abordables.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!