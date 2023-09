Les écoles d’Angleterre ont un besoin urgent d’encadrement des personnes transgenres, déclare le tsar des enfants

Les écoles et les enseignants ont besoin de toute urgence que les ministres publient des directives sur les transgenres, longtemps retardées, afin de garantir que les élèves soient traités avec cohérence et équité, a déclaré le commissaire à l’enfance d’Angleterre.

Rachel de Souza a déclaré que les orientations, que Rishi Sunak avait promis de publier plus tôt cet été, devraient être publiées dès que possible, sur la base de ses conversations avec les parents, les enfants et les chefs d’établissement en Angleterre.

« Je pense que les directeurs d’école, les familles et les enfants le réclament à grands cris », a déclaré De Souza dans une interview avec PA Media. « Ils me parlent tous de la nécessité de cette clarté, donc je pense que nous devons y voir le plus tôt possible.

« Il y a 23 000 écoles [in England]. Nous ne pouvons pas laisser tout le monde faire des choses différentes – cela doit être juste pour tous les enfants.

« En tant que commissaire aux enfants, c’est le point de vue qui me vient. J’ai donc absolument besoin de ces conseils auprès des enfants, des familles et des écoles dès que possible, pour plus de clarté, d’équité et de bonne protection. »

Les chefs d’établissement sont frustrés par les « querelles » concernant l’orientation transgenre promise par Sunak En savoir plus

Les orientations visant à aider les écoles à soutenir les enfants transgenres – qui constitueraient des conseils non statutaires – ont connu de longs retards, notamment des informations faisant état de conflits juridiques avec la loi sur l’égalité et de querelles entre ministres et départements.

Les chefs d’établissement ont qualifié ce retard de frustrant et affirment avoir été contraints d’élaborer leurs propres politiques.

Les orientations devraient donner des conseils sur les questions liées aux élèves transgenres, non binaires et de genre non conforme, y compris des conseils sur ce que les écoles devraient faire si un enfant souhaite effectuer une transition sociale, par exemple en changeant de nom, en utilisant des pronoms différents, ou changer d’apparence, de coiffure ou de vêtements.

Les versions provisoires des directives conseilleraient aux écoles d’informer les parents et d’obtenir leur consentement pour permettre à un enfant d’effectuer une transition sociale. Mais certains ministres ont fait pression pour qu’une nouvelle loi interdise purement et simplement la transition aux enfants. Cependant, des rapports ont affirmé la semaine dernière qu’une législation en ce sens ne serait pas incluse dans le discours du roi décrivant le programme du gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait que les orientations devraient contenir, De Souza a répondu : « En tant que directrice d’école depuis de nombreuses années, dans des écoles depuis 32 ans, j’ai travaillé avec des enfants et des familles avec un certain nombre de cas autour de la question trans, et ce que vous essayez de faire. faire est votre meilleur pastoral et votre souci de chaque enfant en particulier.

« Mais je pense que maintenant, là où se trouve la situation, nous avons besoin de directives absolument claires. »

Downing Street a indiqué la semaine dernière qu’aucune décision n’avait été prise sur le contenu. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que davantage d’informations étaient nécessaires « sur les implications à long terme d’un enfant agissant comme s’il était du sexe opposé ».

Le porte-parole a déclaré : « Nous devons veiller à comprendre comment une telle action affecte les autres enfants de l’école ou du collège. C’est pourquoi nous prenons ce temps supplémentaire.

Le numéro 10 a refusé de donner une date à laquelle les orientations pourraient être publiées.