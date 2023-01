Les écoles craignent la prise de contrôle de l’IA

La ville de New York a bloqué ChatGPT, invoquant des problèmes de “sécurité et de précision”

Les appareils et les réseaux du système des écoles publiques de New York ne permettent plus l’accès à ChatGPT, un nouveau programme d’intelligence artificielle controversé qui a fait sensation en moins de deux mois après sa mise à la disposition du grand public.

L’interdiction est due à “préoccupations concernant les impacts négatifs sur l’apprentissage des élèves et préoccupations concernant la sécurité et l’exactitude du contenu”, La porte-parole du NYCPS, Jenna Lyle, a déclaré au point de vente local Chalkbeat plus tôt cette semaine. Lyle a depuis confirmé la décision à AP et à plusieurs autres médias.

“Bien que l’outil puisse fournir des réponses rapides et faciles aux questions, il ne développe pas les compétences de pensée critique et de résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et tout au long de la vie”, Lyle a ajouté.

Chalkbeat a décrit ChatGPT comme étant capable de générer “une écriture incroyablement convaincante et réaliste” et “démanger des réponses d’essai parfaites à des invites couvrant un large éventail de sujets,” faisant craindre à de nombreux enseignants et administrateurs que les devoirs d’écriture ne deviennent bientôt obsolètes.

Alors que les chatbots IA existent depuis quelques années, ChatGPT est accessible gratuitement, à toute personne disposant d’une connexion Internet, depuis fin novembre 2022. Développé par OpenAI, basé à San Francisco, en coopération avec Microsoft, le programme a été capable de générer du texte ainsi que des images et des vidéos, en s’inspirant d’une base de données de médias numériques.

New York est le plus grand district scolaire public des États-Unis, et son interdiction de ChatGPT pourrait en inspirer d’autres à faire de même. Cherchant à éviter une interdiction plus large, OpenAI a publié une déclaration indiquant qu’elle prévoyait de travailler avec les écoles à l’avenir.

“Nous ne voulons pas que ChatGPT soit utilisé à des fins trompeuses dans les écoles ou ailleurs, nous développons donc déjà des mesures d’atténuation pour aider quiconque à identifier le texte généré par ce système”, a déclaré la société, selon AP.

L’interdiction de New York n’affecte que le réseau et les appareils du district scolaire et ne peut empêcher les élèves ou le personnel d’accéder à l’IA à la maison. Un enseignant interrogé par Chalkbeat a déclaré que l’interdiction pourrait être contre-productive.

“Nous avons formé toute une génération d’enfants à rechercher des points de rubrique et non des connaissances”, a déclaré Adam Stevens, qui enseigne l’histoire à Brooklyn Tech, “Et bien sûr, si ce qui compte est le point à la fin du semestre, alors ChatGPT est une menace.”

L’IA pourrait s’avérer utile pour établir un « de base » réponse aux invites de base à la place, a soutenu Stevens, notant que les écoles traitaient Google de la même manière il y a 20 ans.