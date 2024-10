Avec l’aide de 5 millions de dollars du gouvernement fédéral, deux écoles élémentaires du district 189 d’East St. Louis deviendront des « écoles à service complet » écoles communautaires», dans le but d’améliorer les résultats scolaires des élèves.

Les écoles élémentaires Avant et Officer recevront chacune 500 000 $ par an au cours des cinq prochaines années par l’intermédiaire d’ACT Now, une organisation à but non lucratif basée à Chicago qui a reçu des subventions fédérales pour s’associer aux districts scolaires de l’Illinois et étendre le modèle d’école communautaire à travers l’État. Le district 189 versera 100 000 $ par an pour chaque école.

« Les écoles communautaires sont la clé du succès de l’éducation publique, car elles donnent à chacun un intérêt dans le jeu », a déclaré Fedrick Ingram, secrétaire-trésorier de la Fédération américaine des enseignants, lors de sa visite à Avant Elementary mardi matin.

Les écoles communautaires sont des écoles publiques qui collaborent avec les parents et organismes communautaires pour répondre aux besoins uniques de leur quartier en fournissant des services tels que du soutien en santé mentale, des garde-manger, du tutorat académique et des programmes avant et après l’école.

L’objectif est d’améliorer les résultats scolaires en offrant aux étudiants et à leurs familles un accès à des services essentiels.

Le district 189 utilise le modèle d’école communautaire « depuis un certain temps », a déclaré le surintendant Arthur Culver.

« Nous savons que nos enfants ne peuvent recevoir le type d’éducation dont ils ont besoin et qu’ils méritent que si nous travaillons tous ensemble », a déclaré Culver.

Avec les dollars supplémentaires nécessaires pour devenir une « école communautaire à service complet », Avant Elementary sera en mesure de fournir davantage de soutien aux parents et de nouer davantage de partenariats communautaires, selon le directeur Quanshanda Nicholson.

Parmi les soutiens que l’école vise à ajouter figurent un marché alimentaire, des services de santé mentale et une aide à la littératie financière pour les parents, a déclaré Nicholson.

« Nous voulons nous assurer que nous soutenons les parents pour mieux soutenir les élèves », a-t-elle ajouté.

Dans les écoles élémentaires Avant et Officer, le district procédera à une évaluation des besoins et à une cartographie des actifs afin de prioriser l’utilisation des fonds de subvention, a déclaré Sydney Stigge-Kaufman, directrice exécutive des communications et des partenariats stratégiques.

Certains quartiers et districts n’utilisent pas le modèle d’école communautaire simplement parce qu’ils disposent de nombreuses ressources locales qui fournissent les services que proposent les écoles communautaires, a déclaré Dan Montgomery, président de la Fédération des enseignants de l’Illinois.

« Alors, qu’est-ce qu’il y a dans une école communautaire ? Vous avez une école de quartier, ce qui est, franchement, ce que tous les parents de ce pays veulent et méritent, que leurs enfants puissent aller apprendre dans une école de quartier sûre et bien dotée en ressources », a ajouté Montgomery.

« Nous utilisons l’école comme une ressource pour aider à construire et à élever cette communauté », a-t-il déclaré. « C’est très prometteur. C’est prouvé : les enfants réussissent mieux. Ils apprennent mieux. La fréquentation est meilleure, sur l’ensemble des neuf mètres.

Avant Elementary connaît cette croissance, selon Nicholson.

L’école est passée du statut d’école « ciblée » à celui d’école « louable » selon le bulletin scolaire de l’Illinois ces dernières années, et ses taux de compétence ont augmenté.

Selon les résultats des bulletins scolaires les plus récents publiés l’automne dernier, le centile de croissance des arts de la langue anglaise de l’école – qui indique la croissance des élèves par rapport à leurs pairs universitaires dans tout l’État – était de 67,1, par rapport à la moyenne de l’État de 50. Son centile de croissance en mathématiques était de 67,1. 64,3 par rapport à la moyenne de l’État de 50.

Cela place Avant dans le top cinq de plus de 200 écoles du sud-ouest de l’Illinois en termes de croissance académique.

Un enseignant aide des élèves à effectuer des exercices de mathématiques en groupe à l’école élémentaire Avant de Washington Park, dans l’Illinois, le 8 octobre 2024.

L’école a également réduit son taux d’absentéisme chronique de 11 % l’année dernière, a déclaré Nicholson.

C’était aussi nommée l’une des écoles les plus saines d’Amérique pour 2024, étant reconnu dans les neuf catégories allant du renforcement de la santé socio-émotionnelle et de l’apprentissage à l’amélioration de la nutrition et de l’accès à la nourriture.

Les éducateurs du district 189 savent que les élèves vivent de nombreuses expériences négatives dans leur enfance et vivent dans un environnement communautaire défavorable, a déclaré Culver.

« Mais nous savons aussi que leur code postal ne peut pas et ne déterminera pas leur destin », a-t-il déclaré. « Leur destin sera déterminé par la façon dont nous travaillons ensemble et par la qualité de l’éducation que nous proposons à nos étudiants. »