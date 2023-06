Les écoles canadiennes expérimentent des interdictions de téléphones portables, mais certains parents disent que les appareils sont des bouées de sauvetage

Le mois dernier, un enseignant d’une école secondaire de l’Ontario a écrit une lettre ouverte anonyme dénonçant la violence entre élèves et enseignants. Décrivant les actions spécifiques que l’éducatrice voulait que la commission scolaire prenne, un point ressortait : une interdiction complète des téléphones portables.

C’est un défi de taille, mais c’est un défi que certaines écoles à travers le Canada demandent à leurs élèves adolescents afin de réduire les mauvais comportements, d’éliminer les distractions et d’améliorer la qualité de vie en classe.

Les téléphones portables ont un impact important sur la santé mentale des étudiants, explique Sachin Maharaj, professeur adjoint de leadership pédagogique, d’évaluation des politiques et des programmes à l’Université d’Ottawa.

Les écoles n’enseignent pas seulement du contenu, a déclaré Maharaj à CBC News, elles enseignent également des « habitudes d’esprit », y compris la capacité de réfléchir profondément, de se concentrer pendant de longues périodes et d’écouter attentivement et avec empathie les autres.

« Je pense que lorsque les étudiants sont constamment distraits par leur téléphone, cela réduit leur capacité à faire ce genre de choses », a-t-il déclaré.

Un panneau demandant aux élèves de ranger leur téléphone portable est vu à l’école secondaire McGee à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2014. Certains enseignants ont essayé d’inclure les téléphones portables dans leur enseignement, tandis que d’autres les considèrent comme une distraction pour les élèves. (Jonathan Hayward/La Presse canadienne)

Certaines écoles voient le succès avec l’interdiction du téléphone

De l’école secondaire St. Thomas à Montréal aux écoles publiques d’Elk Island à Sherwood Park, en Alberta, les administrateurs scolaires mettent en place des interdictions de téléphones portables qui obligent les élèves à verrouiller leurs téléphones au début de la journée ou à les garder éteints pendant les cours.

Les éducateurs qui sont contre une interdiction disent que les téléphones peuvent être inclus dans l’enseignement, mais au moins une école ce essayé qui a fini par interdire les appareils lorsque ces plans se sont effondrés.

D’autres disent que les téléphones sont un lien important entre l’école et la maison, en particulier pour les élèves à risque de violence.

L’Ontario est la seule province au Canada à interdire activement les téléphones cellulaires dans les salles de classe. Une proposition similaire au Québec a été rejetée le mois dernier, tandis que d’autres en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique ont subi le même sort.

Mais une poignée d’écoles et de districts scolaires canadiens ont pris l’initiative d’interdire aux élèves d’utiliser leur téléphone. L’école secondaire Chatelech, sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, a interdit les téléphones portables il y a six mois, et le résultat a été remarquable, selon la conseillère scolaire Tulani Pierce.

« Nous constatons une amélioration de la santé mentale, nous constatons une diminution de l’intimidation, nous constatons plus d’engagement en classe, nous constatons plus d’interaction sociale », a déclaré Pierce dans une interview. le mois dernier .

« Les enfants jouent à nouveau au lieu d’être sur leur téléphone et nous constatons une augmentation de la réussite scolaire. »

Tony Djukic a déclaré à CBC News que le téléphone portable de sa fille Karen était une bouée de sauvetage pendant une année scolaire où elle était victime d’intimidation. (Craig Chivers/CBC)

Appelez une « bouée de sauvetage » pendant l’intimidation

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que l’interdiction des téléphones portables serait utile aux étudiants, et encore moins exécutoire.

Tony Djukic, un parent de Brampton, en Ontario, a déclaré à CBC News que sa fille, Karen, avait utilisé son téléphone portable pour communiquer avec lui lorsque d’autres enfants ont commencé à la cibler dans son ancienne école. Elle était une nouvelle étudiante à l’époque et il a déclaré que les efforts de l’administration pour contenir l’intimidation avaient échoué.

Selon Djukic, le téléphone de Karen a été une grâce salvatrice tout au long d’une année de tourments constants. C’était à la fois un chemin plus rapide vers la sécurité physique et un outil de soutien émotionnel – elle avait la permission du directeur adjoint de FaceTime son père les mauvais jours.

« Ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour la protéger, et avoir accès à son téléphone portable était une sorte de bouée de sauvetage car elle pouvait m’envoyer un message ou envoyer un message à maman, et nous pouvions ensuite aller à l’école et la sortir de situations où elle ne se sentait pas en sécurité. « , a déclaré Djukic.

« Sans son téléphone, elle aurait passé pas mal de jours à l’école effrayée et inquiète sans vraiment pouvoir se tourner vers qui que ce soit. »

REGARDER | Lutter contre la violence dans les écoles partout au Canada : Questions et réponses | Comment se battre pour des écoles plus sûres Que peuvent faire les parents pour lutter contre la violence dans nos écoles? Et que peuvent faire les étudiants s’ils sont ciblés ou s’ils voient que cela arrive à quelqu’un d’autre ? David Common de Marketplace, la journaliste de données de CBC Valérie Ouellet et la défenseure des jeunes Karyn Kennedy ont répondu à vos questions.

Bien que l’interdiction des téléphones cellulaires en Ontario soit active depuis novembre 2019 — à l’exception des appareils utilisés pour fins d’apprentissage – Karen Djukic a déclaré à CBC News qu’à sa connaissance, l’interdiction est en fait rarement appliquée.

« Tous ceux qui ont un téléphone portable l’apportent et l’utilisent quand ils veulent en classe », a-t-elle déclaré.

« Certains enseignants ont une poubelle où ils peuvent prendre les téléphones pour la période et les rendre ensuite quand nous allons dans une nouvelle classe », mais elle a dit que si un élève veut demander son téléphone pour appeler ses parents, le l’enseignant les laissera généralement faire.

Son père s’est demandé comment le personnel de l’école pourrait réglementer l’utilisation des téléphones portables en classe en plus de ses autres responsabilités.

« S’ils sont incapables d’obliger les élèves à ne pas s’agresser les uns les autres, les élèves à ne pas être agressifs ou irrespectueux ou même aller jusqu’à agresser les enseignants… comment vont-ils faire respecter le fait de ne pas avoir de téléphone ? »

Les interdictions doivent être complètes, selon un expert

Katie Yu, une étudiante de 17 ans à Iqaluit, a déclaré que les téléphones cellulaires sont importants pour des raisons de sécurité, mais qu’ils ont également des utilisations pratiques en classe qui en font un outil nécessaire pendant la journée scolaire.

Elle utilise la sienne pour la recherche, la prise de notes et la planification des activités parascolaires, mais la plupart du temps, elle la garde sous clé pendant les cours. Il devrait appartenir aux étudiants de réglementer leur propre utilisation du téléphone, a-t-elle déclaré.

« Les téléphones font inévitablement partie de notre vie quotidienne », a-t-elle déclaré à CBC News. « Je pense donc qu’il est préférable d’en tirer le meilleur parti et d’essayer d’être responsable en les utilisant à l’école. »

Selon Maharaj, avec l’Université d’Ottawa, la simple présence d’un téléphone dans la salle de classe peut distraire les étudiants qui se demandent ce qu’ils manquent en n’étant pas sur leur appareil. Les interdictions sont particulièrement difficiles à appliquer lorsque les adultes dépendent également de leur téléphone, a-t-il déclaré.

Sachin Maharaj, professeur adjoint à l’Université d’Ottawa, est en faveur de l’interdiction des téléphones cellulaires en classe. Il dit que les appareils détournent les élèves des «habitudes de l’esprit», comme la capacité de se concentrer ou d’écouter avec empathie. (Christian Patry/Radio-Canada)

C’est pourquoi une interdiction réussie devrait être globale – une interdiction qui s’applique à toute l’école avec un ensemble de règles établies qui ne diffèrent pas entre les salles de classe, a-t-il déclaré.

Alors que certains étudiants pourraient être disciplinés de ne pas utiliser de téléphone pendant qu’un enseignant parle, Maharaj dit que les étudiants doivent également apprendre à gérer les accalmies de leur journée sans sortir leur téléphone pour consulter les médias sociaux ou jouer à un jeu.

« Beaucoup de pensées créatives viennent quand nous pourrions penser que nous nous ennuyons ou que nous ne sommes pas activement engagés », a-t-il déclaré.

« En tant que société, nous devons être en mesure de créer au moins un espace où les adolescents peuvent exister en quelque sorte à l’abri de toutes ces distractions, et je pense que les écoles devraient être l’un de ces endroits. »

Connor Merson-Davies, un étudiant de 15 ans de Saskatoon, a déclaré à CBC News qu’il utilise fréquemment son téléphone pendant les cours. Parfois, il dit qu’il va sortir son téléphone et avant qu’il ne s’en rende compte, une période entière s’est écoulée. Il a dit qu’il serait en faveur d’une interdiction des téléphones portables.

L’élève de 10e année a déclaré que son professeur de sciences de la santé avait construit un bac en bois dans lequel les élèves pouvaient déposer leur téléphone pendant la durée du cours. Il a observé plus d’engagement et de concentration tout au long de la leçon de lui-même et de ses camarades de classe.

« Je sais que mes professeurs sont assez irrités et se sentent vraiment irrespectueux [when] les téléphones des gens sont éteints et nous… ne nous concentrons pas et n’écoutons pas vraiment ce qu’ils disent. »