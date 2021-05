Les écoles californiennes lancent des «  cercles de soutien  » séparés pour les étudiants après le verdict de Chauvin et s’excusent de les offrir aux enfants blancs – RT USA News

Les écoles du Piémont, en Californie, ont offert des «cercles de soutien» aux étudiants après le verdict du procès pour meurtre de l’ancien flic Derek Chauvin, bien que les responsables se soient depuis excusés d’avoir offert ce service aux enfants blancs aussi.

Les écoles piémontaises ont offert ces « Cercles de soutien réparateur » basé sur la race, selon les courriels obtenus par SFGate.

« Nous proposons un cercle communautaire réparateur pour soutenir les étudiants blancs qui souhaitent discuter de l’impact du procès, du verdict et des expériences liés au meurtre de George Floyd », Cheryl Wozniak, le surintendant adjoint des services éducatifs du Piedmont Unified School District, a déclaré dans un courrier électronique qui aurait été envoyé aux étudiants et au personnel des lycées Millennium et Piémont le mois dernier.





La proposition a suivi le verdict de culpabilité dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd lors de son arrestation à Minneapolis l’année dernière.

Le personnel et les étudiants se sont immédiatement plaints des cercles de soutien séparés, en particulier du fait que celui qui était offert aux étudiants blancs ne concernait que «Comment le procès, le verdict et les expériences liés au meurtre de George Floyd vous affectent.»

Dans leur rapport, SFGate note que Wozniak a suivi son e-mail en s’excusant pour les groupes de soutien aux étudiants blancs, en disant: «L’impact sur nos élèves de couleur les a laissés se sentir blessés et ne pas être respectés par l’administration du district.»

Les sessions prévues pour les étudiants blancs ont finalement été annulées.

Le président du conseil scolaire, Cory Smegal, a par la suite félicité les élèves pour leur critique du projet, en disant: «Nos étudiants ont été les premiers à attirer l’attention sur ce problème, et ils ont eu raison de le faire.»

Smegal n’a pas appelé au licenciement de ceux qui « Cercles de soutien », notant leurs bonnes intentions.





«Si nous réduisons au silence ceux qui prennent des risques et commettent des erreurs en cours de route, nous décourageons les autres de se lancer dans ce travail important à un moment où toutes nos paroles sont si chargées et soumises à un tel examen,» elle a dit.

Le surintendant Randall Booker était également publiquement d’accord avec les étudiants qui se sont plaints des groupes de soutien dans un message publié sur le site Web du district.

«Un mauvais choix de mots dans la ligne d’objet de l’invitation aux étudiants blancs a conduit à la perception que les étudiants blancs avaient besoin du même type de« soutien »que nos étudiants du BIPOC,» le message lu. «Les étudiants de toutes origines raciales ont à juste titre repoussé cette idée.»

