La NEIGE continue de tomber à travers le Royaume-Uni, ce qui signifie que des centaines d’écoles sont incapables de faire face aux conditions météorologiques extrêmes.

Mais l’école de votre enfant est-elle toujours ouverte aujourd’hui et comment savoir si elle est fermée ? Voici ce que nous savons.

Des dizaines d’écoles à travers le pays ferment à cause du mauvais temps Crédit : Getty

Les écoles britanniques sont-elles ouvertes aujourd’hui ?

Les parents devront vérifier si l’école de leur enfant est ouverte avant de partir pour la course scolaire ce matin (12 décembre 2022).

Les prévisionnistes ont déclaré que le pays serait frappé par la neige, le brouillard et la glace aujourd’hui dans un gel de -10 ° C et ont exhorté les automobilistes à la prudence.

On s’attend à ce que des dizaines d’écoles à travers le pays soient complètement fermées lundi – tandis que d’autres devraient commencer plus tard.

L’une des raisons est que le chauffage de l’école doit atteindre un minimum de 18°C.

S’il fait trop froid dehors et que les salles de classe ne peuvent pas conserver cette température, l’école sera obligée de fermer.

Cependant, il n’y a aucune garantie d’un jour de congé à cause du temps neigeux.

Vous pouvez vérifier si l’école de votre enfant est fermée sur le site Web du ministère de l’Éducation.

Insérez simplement votre code postal de l’école de votre enfant dans la barre de recherche et le site Web vous informera de son statut de fermeture.

Liste complète des écoles fermées :

gLOUCESTERSHIRE

Plus de 100 écoles du Gloucestershire ont également annoncé leur fermeture pour des raisons de sécurité.

D’autres ont annoncé des départs plus tardifs ou supprimé les clubs de petit-déjeuner du matin.

Vous pouvez voir une liste complète des écoles fermées dans le Gloucestershire ici.

SUSSEX

Plusieurs écoles de l’East Sussex ont également dit aux élèves de ne pas entrer, mais aucune école du West Sussex n’a encore fait d’annonce.

Toutes les écoles fermées dans l’East Sussex peuvent être trouvées ici.

WILTSHIRE

Certaines écoles du Wiltshire annonceront si elles seront ouvertes ou non avant 7h30 aujourd’hui.

ESSEX

Certaines écoles d’Essex ont été contraintes de fermer ce matin après la chute de neige pendant la nuit. Il y a une poignée d’écoles primaires et secondaires qui ont dû fermer pour des raisons de sécurité aujourd’hui.

La liste complète des écoles fermées dans l’Essex peut être trouvée ici.

HEREFORDSHIRE

Le Herefordshire a également été recouvert de neige bien que, jusqu’à présent, seules deux écoles aient annoncé leur fermeture.

Des conditions glaciales se sont installées dans le Herefordshire à la fin de la semaine dernière, une grande partie du comté ayant vu la neige tomber au cours du week-end.

Hier soir, deux écoles primaires du comté ont confirmé qu’elles n’ouvriraient pas aux élèves aujourd’hui.

Il s’agit de l’école primaire Gorsley Goffs et de l’école primaire Lea CE.

SUFFOLK

Jusqu’à présent, une seule école du Suffolk a annoncé qu’elle était fermée aujourd’hui.

La Castle Manor Academy de Haverhill sera fermée lundi, a annoncé l’école.

Une déclaration sur le site Web de l’école se lit comme suit: “La Castle Manor Academy est fermée aujourd’hui pour assurer la sécurité du personnel et des étudiants qui voyagent.

« Notre objectif est d’être ouvert demain.

HERTFORDSHIRE

Certaines écoles du Hertfordshire ont été contraintes de fermer leurs portes.

Il y a des problèmes de circulation sur les routes ce matin, ce qui rend difficile l’ouverture de certaines écoles et d’autres peuvent avoir des problèmes pour garder le site de l’école sûr et chaleureux.

Ces fermetures incluent l’école primaire Gorsley Goffs, les écoles Crabtree Infants et Junior à Harpenden et Laureate.

CAMBRIDGESHIRE

Linton Village College a été l’un des premiers endroits à annoncer qu’il serait fermé aujourd’hui.

Le conseil du comté de Cambridgeshire a confirmé que les écoles suivantes sont fermées aujourd’hui.

École primaire de Barrington

École primaire Castle Camps

Collège du village de Comberton

École spéciale Granta

École primaire Great and Little Shelford CE (A)

École primaire de Linton Heights

Collège du village de Linton

École primaire Fen Drayton

École primaire Meadow, Balsham

Ecole du Château

École maternelle Linton CE

Collège communautaire Parkside

École primaire St Philips CE (ouverture à 11h00)

Cette histoire sera mise à jour fréquemment.