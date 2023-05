Les écoles sont « déconcertées » par le rythme rapide du développement de l’intelligence artificielle et ne font pas confiance aux entreprises technologiques pour protéger les intérêts des élèves et des établissements d’enseignement, ont écrit les chefs d’établissement.

Un groupe de chefs d’établissement britanniques a annoncé le lancement d’un organisme chargé de conseiller et de protéger les écoles contre les risques de l’IA, leurs craintes ne se limitant pas à la capacité des chatbots comme ChatGPT à aider à la triche. Selon le Times, il existe également des inquiétudes quant à l’impact sur la santé mentale et physique des enfants ainsi que sur la profession enseignante elle-même.

Les craintes des chefs d’établissement ont été exposées dans un lettre au Times dans lequel ils ont mis en garde contre les « risques et dangers très réels et actuels » présentés par l’IA, qui a saisi l’imagination du public ces derniers mois grâce à l’émergence de percées dans l’IA générative – où les outils peuvent produire du texte, des images et même des imitations de voix plausibles sur commande.

Le groupe de chefs d’établissement est dirigé par Sir Anthony Seldon, le directeur de l’Epsom College, une école payante, tandis que le corps de l’IA est soutenu par les chefs de dizaines d’écoles privées et publiques.

La lettre au Times dit: «Les écoles sont déconcertées par le rythme très rapide de changement de l’IA et recherchent des conseils sûrs sur la meilleure voie à suivre, mais à qui pouvons-nous faire confiance? Nous ne sommes pas convaincus que les grandes entreprises numériques seront capables de se réglementer dans l’intérêt des étudiants, du personnel et des écoles et, par le passé, le gouvernement ne s’est pas montré capable ou disposé à le faire.

Parmi les signataires de la lettre figurent Seldon, Chris Goodall, directeur adjoint de l’école secondaire Epsom & Ewell, et Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders.

Il ajoute que le groupe est heureux que le gouvernement «saisisse maintenant l’ortie» sur la question. Cette semaine, Rishi Sunak a déclaré que des « garde-fous » devraient être mis en place autour de l’IA, car Downing Street a indiqué son soutien à un cadre mondial de réglementation de la technologie. Cependant, la lettre ajoute que les responsables de l’éducation forment leur propre organe consultatif car l’IA évolue trop rapidement pour que les politiciens puissent y faire face.

« L’IA évolue beaucoup trop rapidement pour que le gouvernement ou le parlement puissent fournir à eux seuls les conseils en temps réel dont les écoles ont besoin. Nous annonçons ainsi aujourd’hui notre propre instance transversale composée d’enseignants référents de nos écoles, guidés par un panel d’experts indépendants du numérique et de l’IA.

Le lancement du groupe est soutenu par Geoff Barton, responsable de l’Association of School and College Leaders. Les partisans incluent James Dahl, directeur du Wellington College dans le Berkshire, et Alex Russell, directeur général du Bourne Education Trust, qui gère environ deux douzaines d’écoles publiques.

Le Times a rapporté que le groupe créera un site Web dirigé par les responsables de la science ou du numérique dans 15 écoles publiques et privées, offrant des conseils sur les développements de l’IA et sur les technologies à éviter ou à adopter.

Seldon a déclaré au Times: « L’apprentissage est à son meilleur, les êtres humains sont à leur meilleur, lorsqu’ils sont mis au défi et surmontent ces défis. L’IA facilitera la vie et supprimera l’apprentissage et l’enseignement – à moins que nous ne prenions de l’avance.

Le ministère de l’Éducation a déclaré: «Le secrétaire à l’éducation a été clair sur la volonté du gouvernement de saisir les opportunités – et de gérer les risques – qui existent dans cet espace, et nous avons déjà publié des informations pour aider les écoles à le faire. Nous continuons à travailler avec des experts, y compris dans le domaine de l’éducation, pour partager et identifier les meilleures pratiques.