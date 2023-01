Les écoles britanniques interdisent tout contact physique

Il sera interdit aux adolescents de se serrer dans les bras et de se tenir la main afin d’assurer leur “sécurité”, ont déclaré les autorités scolaires

Deux écoles britanniques ont annoncé cette semaine qu’elles interdiraient toute forme de contact physique entre élèves – interdit « tenir la main », « serrer dans ses bras », et la formation de relations amoureuses. Les parents se sont plaints auprès des médias locaux, mais une école a fait valoir que “tout peut arriver” si les enfants étaient autorisés à socialiser normalement.

Hylands School à Chelmsford et Southchurch High School à Southend ont toutes deux fait les annonces cette semaine.

Dans une lettre aux parents, la directrice adjointe de Hylands, Catherine McMillan, a déclaré que son école ne serait plus « tolérer tout contact physique au sein de notre communauté », EssexLive a rapporté mardi.

Ceci comprend “tout contact physique agressif, étreindre, se tenir la main, gifler quelqu’un, etc.” McMillan a continué. “C’est pour assurer la sécurité de votre enfant. Si votre enfant touche quelqu’un d’autre, qu’il soit consentant ou non, tout peut arriver. Cela pourrait entraîner une blessure, rendre quelqu’un très mal à l’aise ou toucher quelqu’un de manière inappropriée.”

L’administrateur général a précisé que “relations amoureuses” serait interdit à Hyland School, et toute infraction aux nouvelles règles entraînerait “une perte de privilèges” pour l’enfant fautif.

Dans une lettre similaire aux parents, la directrice adjointe de Southchurch, Mme Murray, a déclaré que « les étudiants ne sont pas autorisés à se toucher lorsqu’ils sont sur le site », a rapporté la BBC. Un porte-parole de l’école a affirmé que l’interdiction encourage « les élèves doivent se comporter de façon courtoise et prévenante en tout temps. »

S’adressant à EssexLive, un parent de Hyland a décrit la politique comme “draconien.”

“J’ai une fille et elle et ses amis se saluent avec un câlin, mais s’ils font ça maintenant, ils vont [face being] mis à l’isolement », dit le parent. “Il y a eu un énorme tollé de la part d’autres parents. Après la pandémie, où tout le monde était privé de contact humain, vous remettez maintenant tout en place. Cela n’aidera pas non plus la santé mentale des élèves. »