Les écoles britanniques interdisent le contact physique, empêchent les élèves de se tenir la main, de s’étreindre

Selon un rapport, les élèves de deux écoles du Royaume-Uni se sont vu interdire tout contact physique, y compris les étreintes et la main dans la main.

Les responsables de l’école Hylands de Chelmsford, Essex, en Angleterre, ont indiqué aux parents que les élèves n’étaient pas autorisés à participer à “tout contact agressif” qui inclut “se serrer dans ses bras” ou “se tenir la main”, selon la BBC.

Catherine McMillan, directrice adjointe de l’école, a déclaré dans la lettre que l’école “ne tolérera aucun contact physique au sein de notre communauté”.

“Cela inclut tout contact physique agressif, étreindre, se tenir la main, gifler quelqu’un, etc.”, poursuit la lettre, notant que la règle est d’assurer la sécurité. “C’est pour assurer la sécurité de votre enfant. Si votre enfant touche quelqu’un d’autre, qu’il soit consentant ou non, tout peut arriver.”

La lettre expliquait que le contact physique “pourrait entraîner une blessure, rendre quelqu’un très mal à l’aise ou toucher quelqu’un de manière inappropriée”.

McMillan a déclaré que les directives empêchent les “relations amoureuses”, qui sont interdites à l’école. Elle a noté, cependant, que l’école souhaite que les enfants “nouent des amitiés vraiment positives”.

“Si votre enfant est invité à retirer ses “mains” d’un autre élève, il recevra une perte de privilèges”, a-t-elle ajouté, selon la station d’information locale Essex Live.

Maggie Callaghan, directrice exécutive de la Hylands School, a déclaré à la BBC que l’école accordait la priorité au “bien-être à tout moment” et que “les politiques sont conçues pour soutenir notre culture de respect mutuel et d’inclusion, et notre politique la plus récente a reçu des commentaires positifs des parents et élèves pareils. »

Les administrateurs du lycée Southchurch à Southend-on-Sea, une ville côtière d’Angleterre, ont également demandé aux parents que les élèves ne devaient pas entrer en contact, selon une lettre fournie par la BBC et vue par Fox News.

“Les étudiants ne sont pas autorisés à se toucher lorsqu’ils sont sur place”, lit-on dans la lettre.

Les exceptions comprenaient les cours d’arts du spectacle, où les élèves doivent probablement entrer en contact pendant les danses, les compétitions sportives et les cours d’éducation physique.

“Cela contribuera à créer une atmosphère calme et ordonnée et à garantir qu’il n’y a pas de confusion sur les combats de jeu ou quoi que ce soit de plus sérieux”, poursuit la lettre.

Les deux écoles ont reçu des commentaires positifs sur les changements, selon la BBC.

Les parents ont reçu les lettres le lundi 9 janvier.