Les écoles britanniques font face à une «tempête parfaite» – syndicat – RT World News

Les chefs d’établissement sont obligés de réduire les heures du personnel et de soutenir les programmes en raison de la crise du coût de la vie et de l’énergie

La majorité des écoles britanniques envisagent des réductions de personnel en raison de la hausse des coûts et d’un financement insuffisant, a déclaré mardi le syndicat des chefs d’établissement NAHT, citant les résultats de la plus grande enquête jamais réalisée.

Sur plus de 11 600 répondants qui ont participé à l’enquête, 66 % ont déclaré qu’ils devront licencier des aides-enseignants ou réduire leurs heures. La moitié des participants au sondage ont déclaré qu’ils envisageaient de réduire le nombre d’enseignants ou d’heures d’enseignement.

“L’éducation est vraiment dans un état périlleux”, Paul Whiteman, secrétaire général de la NAHT, a déclaré.

“Avec plus de graisse à couper après une décennie d’austérité, plusieurs milliers d’écoles envisagent maintenant de tomber en déficit à moins qu’elles ne procèdent à des coupes radicales.”

Parmi les facteurs contribuant à la “une tempête parfaite de coûts» que les écoles endurent, a-t-il nommé “la montée en flèche des coûts des ressources et des fournitures”, ainsi que la crise énergétique, qui a été exacerbée par les sanctions anti-russes et la diminution des approvisionnements énergétiques russes en Europe.















L’enquête, menée entre le 27 septembre et le 14 octobre, a révélé que 51 % des écoles prendront des mesures pour réduire la consommation d’énergie, 58 % prévoient de réduire les investissements dans les équipements et 56 % de réduire les dépenses d’entretien.

Whiteman a averti que de nombreux services de soutien aux élèves, tels que la santé mentale ou l’orthophonie, deviendront indisponibles. Les écoles ne pourront pas non plus se permettre de fournir une aide supplémentaire aux familles les plus pauvres, a-t-il déclaré.

Alors que les enseignants d’Écosse, d’Angleterre et du Pays de Galles envisagent une action revendicative face aux pressions du coût de la vie, le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il était conscient des défis auxquels les écoles sont confrontées. Il a ajouté, cité par la BBC, que toutes les écoles pourraient bénéficier du programme d’allégement de la facture énergétique et que le financement de base des écoles était passé à 53,8 milliards de livres sterling cette année.

Pendant ce temps, la Banque d’Angleterre dans son rapport de novembre décrit les perspectives de l’économie britannique comme “très difficile” et prédit un “période de récession prolongée”.

Dans le but de contenir “Inflation trop élevée” qui est maintenant à 10,1 %, le régulateur a relevé les taux d’intérêt à un sommet de 33 ans en 33 ans.