Le législateur républicain Marc Rubio a exhorté ses collègues à ne pas utiliser le financement fédéral pour la promotion d’idées radicales

Le Parti républicain doit soutenir les gouverneurs et les membres des conseils scolaires qui se battent pour empêcher les établissements d’enseignement américains de devenir un « cloaque d’endoctrinement marxiste », a déclaré le sénateur Marco Rubio.

“Des constructions académiques dangereuses comme la théorie critique de la race et la théorie radicale du genre sont imposées aux enfants du primaire”, Rubio a écrit dans un article publié mardi dans le magazine américain conservateur.

Le parti doit fournir “renforts” aux gouverneurs républicains et aux membres des conseils scolaires qui luttent contre l’enseignement de telles idées aux élèves, a-t-il déclaré.

“Nous devons nous assurer qu’aucun financement fédéral n’est jamais utilisé pour promouvoir ces idées radicales dans les écoles”, a insisté le sénateur de Floride.

Toute plainte d’un parent ou d’un élève concernant les programmes scolaires ou les conseils poussant “concepts de division” doit également faire l’objet d’une enquête approfondie, a-t-il ajouté.

La théorie critique de la race, qui existe dans le milieu universitaire depuis les années 1980, est actuellement enseignée dans de nombreuses écoles, universités et lieux de travail américains. Cela suggère que le parent des gens “privilège” est défini par leur couleur de peau, leur sexe, leur sexualité et d’autres caractéristiques fixes. Les partisans de la théorie affirment que les hommes siègent au sommet de la hiérarchie et perpétuent “suprémacie blanche” sciemment ou inconsciemment. Pendant ce temps, ceux qui s’opposent à la théorie soutiennent qu’elle oppose les personnes de couleur aux blancs et conduit à une discrimination anti-blanche.

Quelque 17 États ont jusqu’à présent adopté une législation restreignant l’enseignement de la théorie critique de la race, selon Education Week, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l’a complètement interdit dans les écoles l’année dernière.

L’article de Rubio était intitulé “Mon plan pour le renouveau américain” et a décrit trois tâches clés sur lesquelles, selon lui, les républicains devraient se concentrer dans un avenir proche. Elles sont “remettant Wall Street à sa place”, ramener les industries critiques aux États-Unis et reconstruire la main-d’œuvre américaine. Selon le sénateur, ces mesures obligent Washington à s’attaquer à Pékin et à réorienter les relations économiques profondément enracinées entre les deux nations.