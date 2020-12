La ville de New York a rouvert les salles de classe à nombre de ses plus jeunes élèves lundi dans ce qui est devenu un processus frustrant et stop-and-start dans de nombreux systèmes scolaires aux États-Unis en raison de la flambée alarmante du coronavirus.

Le plus grand district scolaire du pays, avec 1 million d’élèves, avait arrêté l’apprentissage en personne il y a à peine deux semaines, mais a décidé de ramener les enfants d’âge préscolaire et les enfants du primaire après que les parents ont poussé pour cela et le maire a conclu qu’il était sûr de le faire avec du boeuf- des tests.

En revanche, les systèmes scolaires de Detroit, Boston, Indianapolis, Philadelphie et la banlieue de Minneapolis ces dernières semaines ont abandonné les cours en personne ou ont abandonné leurs projets de ramener les étudiants en raison de la flambée des infections.

La retraite dans certains endroits et la poussée en avant dans d’autres se produisent alors que le virus revient avec une vengeance dans une grande partie des États-Unis, avec des décès par jour en moyenne de plus de 2200 – à peu près le même niveau observé au cours de la période la plus meurtrière de l’épidémie, dernière printemps dans la région de New York.

Les nouveaux cas sont en moyenne de près de 200 000 par jour, le niveau le plus élevé jamais enregistré, et le nombre d’Américains actuellement à l’hôpital a atteint des sommets sans précédent à plus de 100 000.

Le virus est responsable de plus de 280000 décès et de plus de 14,8 millions d’infections confirmées aux États-Unis, la crise devant largement s’aggraver dans les semaines à venir en raison du mépris des Américains pour les avertissements de rester à la maison et d’éviter les autres pendant Thanksgiving.

Les responsables de la santé affirment que le virus ne semble pas se propager rapidement dans les salles de classe elles-mêmes, peut-être parce que les enfants sont moins susceptibles de propager ou de contracter le virus. Au contraire, de nombreux cas parmi les jeunes et les éducateurs ont été attribués à des activités en dehors de l’école.

Pourtant, les infections ont alarmé les parents et les éducateurs, et les maladies et les mises en quarantaine parmi les enseignants et autres employés ont laissé certaines écoles sous la supervision d’un adulte.

Dans le même temps, les parents et d’autres se sont plaints du fait que les enfants ne reçoivent pas une bonne éducation à la maison devant un ordinateur. Et le passage à l’apprentissage à distance a causé des difficultés à de nombreuses familles en obligeant les parents à veiller sur leurs enfants au lieu d’aller travailler.

En Caroline du Sud, où les cas de COVID-19 ont atteint des niveaux plus élevés que ceux observés lorsque l’État était l’un des points chauds du pays au cours de l’été, les districts scolaires envisagent de réduire le temps que les étudiants passent en classe. Plus de 2450 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Caroline du Sud au cours de chacun des trois derniers jours.

Un groupe d’enseignants demande aux districts de revenir à l’enseignement entièrement virtuel jusqu’à ce que la pointe puisse être aplatie, invoquant non seulement des problèmes de santé, mais une pénurie d’adultes pour assurer la sécurité des élèves.

Le plaidoyer a reçu plus de poids émotionnel après la mort le 11 novembre de Staci Blakely, 50 ans, enseignante de troisième année à Lexington.

Au moins quatre districts scolaires de Caroline du Sud sont revenus à un apprentissage entièrement virtuel. Le plus grand à ce jour, le comté d’Orangeburg, a envoyé ses 12 000 étudiants chez eux pour apprendre, à partir de lundi, au moins jusqu’à la fin des vacances de Noël. Près d’un quart des districts de l’État enseignent en personne chaque jour.

À New York, le maire Bill de Blasio a annoncé le mois dernier que les bâtiments scolaires fermeraient après que la ville ait franchi un seuil de 3% dans la part des tests de coronavirus revenant positifs pour le virus. Le taux est maintenant de 5%, selon la ville, mais de Blasio a déclaré que de nouveaux protocoles de test permettaient de rouvrir les salles de classe en toute sécurité, en partie parce que peu d’infections étaient liées à la transmission à l’intérieur des écoles.

Environ 190 000 étudiants peuvent revenir. Les collèges et lycées resteront tous isolés au moins jusqu’à la fin des vacances.

« C’est une bonne journée pour New York, même dans un contexte difficile », a déclaré de Blasio lundi.

Miriam Petrovitch faisait partie du personnel accueillant des enfants dans une école primaire du Lower East Side de Manhattan.

«Ils nous manquent énormément», a déclaré Petrovitch, qui travaille comme coordonnateur des parents, lors d’une conférence de presse syndicale. «Il n’y a pas d’école sans enfants.»

Après la fermeture des écoles en mars, New York est devenue l’une des premières grandes villes américaines à rouvrir des salles de classe en septembre, mais la majorité des parents ont choisi l’apprentissage en ligne pour leurs enfants. D’autres parents ont choisi un hybride dans lequel les élèves n’étaient dans leurs classes que quelques jours par semaine.

Depuis le début de l’année scolaire à New York, plus de 1740 étudiants et 2240 membres du personnel du système public ont contracté le virus, selon les statistiques de la ville.

Cela a été une lutte pour les écoliers américains pendant toute l’année – académiquement, psychologiquement et physiquement.

Les districts scolaires du pays, grands et petits, ont signalé une augmentation du nombre d’élèves qui échouent en classe. Les étudiants pour qui l’anglais n’est pas leur langue maternelle, les étudiants handicapés et les enfants pauvres souffrent le plus.