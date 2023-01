Les écoles américaines cachent les récompenses aux étudiants — RT World News

Le gouverneur de Virginie a reproché aux éducateurs de se concentrer tellement sur «l’équité» que les meilleurs élèves ne sont pas reconnus pour leurs réalisations

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a réprimandé les éducateurs pour leur “maniaque” l’accent mis sur l’idéologie de l’équité après que sept lycées de l’État aient refusé d’informer les meilleurs élèves qu’ils avaient remporté des prix de mérite nationaux.

“Ils se concentrent sur l’égalité des résultats pour tous les étudiants à tout prix”, Youngkin a déclaré dans une interview avec WJLA-TV à Washington, DC. “Et au cœur du rêve américain, il y a exceller, avancer, s’étirer et reconnaître que nous avons des étudiants qui ont des capacités différentes.”

Les prix nationaux du mérite sont décernés dans le cadre d’un concours de bourses d’études américain conçu pour reconnaître et récompenser les meilleurs élèves du secondaire du pays. Environ 1,6 million d’étudiants participent au concours chaque année lorsqu’ils passent l’examen d’entrée au collège PSAT. Seulement 0,5% des lycéens se qualifient comme demi-finalistes du prix national du mérite. Environ la moitié d’entre eux reçoivent des bourses d’excellence, allant jusqu’à 2 500 $.















Les étudiants qui n’étaient pas informés de leurs récompenses au mérite n’étaient pas en mesure de concourir pour des bourses d’études collégiales. Quelques-unes des écoles qui ont gardé les récompenses secrètes auraient informé leurs gagnants tardivement, mais à ce moment-là, les délais d’inscription aux bourses universitaires étaient passés.

«Nous devons aller au fond de ce qui semble être une tentative flagrante et délibérée de désavantager les étudiants très performants. . .” Youngkin a déclaré dans un communiqué la semaine dernière. “Les parents et les élèves méritent des réponses.” Il a ajouté que le procureur général Jason Miyares enquêtera sur l’affaire car certaines familles pourraient avoir subi un préjudice matériel.

Le gouverneur a lancé une enquête sur les écoles de Virginie la semaine dernière et a appelé à une enquête sur la façon dont les dollars de l’éducation publique sont dépensés. Les écoles publiques de Fairfax, un district de la banlieue de Washington, ont lancé le mois dernier une initiative visant à fournir “des résultats égaux pour tous les élèves, sans exception.”

Youngkin a condamné de tels programmes en disant : “Certains élèves ont la capacité de performer à un niveau, d’autres ont besoin de plus d’aide, et nous devons permettre aux élèves de courir aussi vite qu’ils le peuvent pour rêver les plus grands rêves qu’ils puissent rêver, puis aller les chercher.”