Les éco-idiots lancent MASH POTATOES à plus de 100 millions de livres sterling en peignant Monet et se collent au sol dans une cascade stupide

DEUX éco-idiots ont lancé une purée de pommes de terre sur un chef-d’œuvre de Clade Monet de 100 millions de livres sterling avant de se coller au sol.

Le couple, qui fait partie du groupe d’activistes climatiques “Letzte Generation” (dernière génération), a bombardé le tableau des Meules.

Le couple a bombardé le tableau de Monet avec de la purée de pommes de terre

Ils étaient entrés dimanche au musée Barberini de Potsdam, en Allemagne, vêtus de gilets haute visibilité avant leur cascade stupide.

Les visiteurs du musée ont regardé avec horreur le tableau – qui s’est vendu 100 millions de livres sterling aux enchères en 2019 – a été étouffé.

On ne sait toujours pas si l’œuvre a été endommagée ou si elle se trouve derrière une vitre de protection.

Le duo s’est ensuite collé au sol dans le cadre de leur protestation.

Suite à l’incident, Letzte Generation a écrit dans un tweet : « Nous posons à la société la même question que 2 femmes avec #Tomatensuppe à la National Gallery de Londres la semaine dernière : qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie ?

“De plus en plus de gens refusent d’accepter la destruction et la mise en danger d’êtres humains, d’accepter la vie en silence.”

Le groupe de campagne a apparemment admis avoir été inspiré par un saccage similaire à la National Gallery de Londres.

Les militants de Just Stop Oil – nommés Anna Holland, 20 ans et Phoebe Plummer, 21 ans – ont jeté de la soupe aux tomates sur le célèbre tableau Tournesols de Van Gogh.

Ils ont été arrêtés pour dommages criminels et intrusion aggravée.

