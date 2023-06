Les éco-idiots de Just Stop Oil financent des attaques effrontées contre des œuvres d’art en vendant leurs propres peintures pour plus de 100 000 £

Les chefs de JUST Stop Oil financent des attaques contre des œuvres d’art populaires – en vendant leurs propres peintures pour plus de 100 000 £.

Ils ont fouetté plus de 100 œuvres présentées dans une galerie éphémère présentant des œuvres d’art données par des stars, dont Boy George.

Phoebe Plummer, sur la photo de gauche, présentée dans un imprimé de style Mona Lisa qui a permis de récolter 7 500 £ pour le groupe Crédit : La Méga Agence

L’activiste Anna Holland a animé l’exposition You May Find Yourself de deux semaines dans une maison d’art londonienne.

Le jeune homme de 21 ans, de Newcastle, aurait été à l’origine d’une tentative de profaner les tournesols de Van Gogh avec de la soupe aux tomates en octobre.

Elle fait face à un procès pour dommages l’année prochaine.

Son complice présumé, Phoebe Plummer, 21 ans, de Lambeth, dans le sud de Londres, figurait dans un imprimé de style Mona Lisa qui a permis de récolter 7 500 £ pour le groupe.

No Oil Boy de Boy George s’est vendu pour plus de 11 000 £.

L’œuvre la plus chère a rapporté plus de 30 000 £ à la clôture des enchères vendredi.

Une source a déclaré: « Si quelqu’un essayait de jeter de la soupe sur ses peintures, il se lancerait probablement, d’autant plus qu’ils sont vendus pour des milliers.

« Peut-être qu’alors ils sauraient ce que la plupart des gens pensent d’eux. »

Just Stop Oil a été invité à commenter.