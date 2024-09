Les « éco-aumôniers » aident les individus à surmonter leur « deuil climatique » : rapport de NPR

Un nouveau mouvement spirituel est en train de se développer, destiné à aider les gens à gérer leurs sentiments négatifs face à la menace que représente le changement climatique pour la planète. C’est ce qu’indique un rapport de NPR.

Surnommés « éco-aumôniers », ces nouveaux chefs spirituels sont formés pour répondre à un besoin croissant de répondre au « deuil, à l’anxiété et à l’épuisement professionnel » liés aux problèmes environnementaux.

« Aujourd’hui, des aumôniers travaillent à l’intersection du climat, du deuil et de la spiritualité aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. La plupart d’entre eux développent leurs propres méthodes pour aborder le problème, des séances de thérapie individuelles aux cercles de deuil climatique en ligne et aux groupes de soutien en personne », NPR a rapporté.

Le rapport souligne que l’aumônerie écologique est une invention du XXIe siècle, avec moins de 100 personnes qui la pratiqueraient dans le monde occidental. De nombreuses organisations ont commencé à former des individus à un type d’écothérapie « selon des perspectives bouddhistes, chrétiennes, juives et laïques ».

La NPR s’est entretenue avec la révérende Alison Cornish, coordinatrice de l’aumônerie à Portland, dans le Maine. Elle a fait valoir que les éco-aumôniers sont nécessaires en raison de la « demande de réponse au deuil, à l’anxiété et à l’épuisement liés au climat ».

L’anxiété climatique serait un problème pour de nombreuses personnes, à tel point que l’American Psychological Association (APA) a reconnu son existence en 2017, la classant comme « une peur chronique d’une catastrophe environnementale ».

Une entrée APA de 2021 « La planète connaît des changements rapides sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Et comme les psychologues le savent de plus en plus, ces changements peuvent être source de stress et d’angoisse pour tous ceux d’entre nous qui traversent cette période difficile », a déclaré le Dr. John Kerry.

Comme l’a noté NPR, l’APA a constaté que deux tiers des Américains ont éprouvé de l’anxiété climatique.

Cornish a déclaré que son organisation à but non lucratif, le BTS Center – spécialisée dans le traitement spirituel du changement climatique – avait 80 aumôniers inscrits pour rejoindre l’un de leurs programmes de discussion sur le climat en 2023, un nombre qui, selon elle, était huit fois supérieur à ce qu’elle attendait.

Le chef spirituel a déclaré à NPR que ces aumôniers curieux « se demandent comment nous gérons le regret, la complicité, la lamentation, le fait de dire au revoir aux espèces. Ils créent des rituels qui honorent tout cela. »

Le média a décrit comment ces éco-aumôniers servent différentes générations de personnes.

« L’une d’entre elles est composée de personnes âgées qui doivent faire face à la perte de leur carrière, à la perte de leurs amis et à la détérioration de leur santé et de leurs capacités. Beaucoup d’entre elles pleurent peut-être aussi des décennies de défense de l’environnement qui, selon elles, ont pour la plupart échoué. »

NPR a ajouté : « Un deuxième groupe est constitué de jeunes adultes effrayés par la perspective d’hériter d’une planète en proie à des incendies de forêt, des inondations et d’autres effets cataclysmiques du changement climatique. »

L’article détaille également le fonctionnement d’une de ces séances de thérapie spirituelle. Il décrit l’une des réunions mensuelles des Sustaining Climate Activists, au cours desquelles un groupe local de personnes se réunit à la bibliothèque publique Talent, dans l’Oregon. Ils y rencontrent une aumônière d’hôpital certifiée, la révérende Liz Olson, une bouddhiste qui les guide dans des discussions et des exercices de méditation.

Au cours de la réunion, le média a rapporté comment Olson a appris au groupe à utiliser la respiration pour faire face à l’anxiété climatique, tout en leur offrant une chance de partager « tout ce qui les troublait ».

« Les participants ont siroté du café, grignoté des biscuits à l’avoine et aux raisins secs faits maison, ont fait circuler une boîte de mouchoirs et ont examiné une roue chromatique dont les noms de teintes étaient remplacés par des émotions : la peur, la colère, la solitude et l’anxiété », a déclaré NPR.

Le rapport ajoute : « Il s’agissait d’un groupe de personnes engagées non seulement dans les mêmes grands problèmes environnementaux, mais également liées par la douleur de réaliser que leurs décennies de travail pour protéger la planète n’avaient apparemment eu qu’un impact minime. »

Ailleurs dans l’article, il a été rapporté que le groupe Sustaining Climate Activists a été créé par des militants pour le climat en réponse à l’élection de l’ancien président Trump.

Alan Journet, cofondateur du groupe, a déclaré au média : « L’élection de Trump a fait flipper tout le monde. Les membres du groupe voulaient trouver un moyen de faire face aux peurs et aux angoisses liées au climat et à la politique. »