Les éco-activistes échouent à vandaliser un autre chef-d’œuvre

Les deux femmes ont pris pour cible un musée à Oslo pour protester contre la politique pétrolière de la Norvège

Vendredi, deux personnes ont tenté en vain de se coller au chef-d’œuvre d’Edvard Munch “Le Cri” au Musée national de Norvège. Le tableau n’a subi aucun dommage et les militants ont été rapidement appréhendés par la police.

Les militants, membres de l’organisation norvégienne « Stopp Oljeletinga » (Stop à l’exploration pétrolière), ont déclaré vouloir faire pression sur les législateurs pour qu’ils arrêtent l’exploration pétrolière.

La police locale a déclaré avoir pris “sous contrôle” trois femmes du Danemark, de Finlande et d’Allemagne. Selon l’agence de presse norvégienne NTB, la troisième personne filmait la cascade. Le point de vente a également rapporté que les guerriers du climat scandaient : “Je crie quand les gens meurent” et “Je crie quand les politiciens ignorent la science.”

Selon la police norvégienne, il restait des taches de colle sur le verre protégeant le tableau. Les trois militants sont susceptibles d’être accusés de délits, a-t-il ajouté.

Lire la suite Les éco-guerriers se collent à un dinosaure

Le musée a dit la salle avec le chef-d’œuvre « a été vidé du public et fermé », et il rouvrirait dès que possible, le reste des locaux étant toujours disponible pour le public.

Selon le site Internet de Stopp Oljeletinga, l’organisation exige que le gouvernement norvégien déclare “un arrêt immédiat de toute nouvelle exploration pétrolière sur le plateau continental norvégien”, et disposer un “un plan concret pour une transition équitable pour les travailleurs du pétrole d’aujourd’hui.”

La cascade fait suite à une série d’incidents similaires qui ont vu des militants du climat du monde entier cibler des pièces célèbres pour protester contre l’industrie des combustibles fossiles. Ces dernières semaines, des éco-guerriers ont vandalisé “Campbell’s Soup I” d’Andy Warhol à la National Gallery d’Australie à Canberra, et un autre couple s’est collé à une exposition de dinosaures au Musée d’histoire naturelle de Vienne.