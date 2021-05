Les éclosions de Covid au Canada défient le redressement de Tim Hortons

Un piéton passe devant un restaurant Tim Hortons. Ben Nelms | Bloomberg | Getty Images

L’aggravation de la vague de cas de Covid-19 au Canada exerce une pression sur Tim Hortons, la chaîne de café emblématique du pays, et cela pourrait cacher une partie des progrès de son redressement. La société mère Restaurant Brands International est une action populaire parmi les analystes de Wall Street. Barclays Capital, par exemple, l’a sélectionné comme l’un de ses meilleurs choix pour les investisseurs à moyen ou long terme. Burger King et Popeyes se rétablissent rapidement aux États-Unis, et un redressement réussi de Tim Hortons corrigerait le retard du portefeuille. Jusqu’à présent cette année, les actions de Restaurant Brand ont augmenté de 12%, donnant à l’entreprise une valeur marchande de 31,8 milliards de dollars. L’action était en hausse de 1% dans les échanges du matin après que ses bénéfices du premier trimestre et ses revenus aient dépassé les estimations. Tim Hortons était la seule chaîne du portefeuille de Restaurant Brands à signaler une baisse des ventes des magasins comparables, même si elle faisait face à une comparaison avec des baisses à deux chiffres par rapport à un an plus tôt. Dans le monde entier, ses ventes des magasins comparables ont chuté de 2,3% et celles des magasins comparables au Canada de 3,3%. Les ventes en baisse de Tim Hortons à l’échelle du système ont fait baisser les revenus organiques de Restaurant Brands, qui étaient négatifs par rapport à un an plus tôt. En règle générale, Tim Hortons contribue à environ 60% des revenus totaux de Restaurant Brands. Le PDG de Restaurant Brands, Jose Cil, a déclaré qu’il n’y avait «aucun doute» que le principal facteur affectant la performance de la chaîne de café était les restrictions de mobilité au Canada. «Les Américains vivent une voie très différente de Covid que les Canadiens», a déclaré Cil.

Burger King et Popeyes ont tous deux enregistré une croissance positive des ventes à magasins comparables aux États-Unis. Ce mois-ci, le taux canadien de nouvelles infections à Covid-19 a dépassé celui des États-Unis pour la première fois depuis le début de la pandémie. L’Ontario, qui abrite près de 40% de la population du pays et près de la moitié des emplacements de Tim Hortons, est sous ordre de rester à la maison jusqu’au 20 mai. mandat est prolongé. Le déploiement des vaccins au Canada a également été plus lent que celui des États-Unis, qui ont complètement vacciné 30% de la population, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. L’Ontario vient d’ouvrir la disponibilité de la première dose aux personnes âgées d’au moins 40 ans et prévoit d’accélérer l’admissibilité de tous les adultes d’ici la fin mai.