Les éclaireuses McHenry sont remerciées pour leur travail visant à égayer le sentier pédestre de l’hôpital – Shaw Local

Le sentier pédestre du Northwestern Hospital McHenry n’était pas un endroit accueillant pour les infirmières et les familles des patients et Alanna Talles voulait changer cela.

La piste en gravier d’un quart de mile s’enroule autour des étangs de détention du côté est du campus de l’hôpital, le long de la route 31. Il n’y avait aucune signalisation, aucun banc et peu d’indications d’être les bienvenus là-bas, a déclaré Talles.

En tant qu’ancienne éclaireuse elle-même et maintenant responsable de la pratique et du développement professionnels de l’hôpital, Talles s’est demandé si une troupe locale serait intéressée à contribuer à en faire un endroit plus joyeux et accueillant.

Elle a contacté Frances Mai-Ling, chef de la troupe basée à Spring Grove 1888, et a demandé si les filles envisageraient de décorer le chemin.

Désormais, à côté des arbres, des bancs et d’autres endroits le long de la piste, les visiteurs trouvent des rochers peints de messages joyeux, de thèmes ensoleillés et de positivité.

Le Kindness Rock Garden invite ceux qui utilisent le chemin à prendre une pierre pour l’inspiration, à en partager une pour la motivation ou à en laisser une «pour aider notre jardin à grandir».

« Ça fait du bien qu’ils les aiment tellement pour les mettre dans leur propre cour, ou pour les ramasser et les mettre ailleurs pour que quelqu’un les voie. » — Girl Scout Troop # 1888 membre Keira Wallington

« Peignons la ville avec bienveillance », suggère le panneau.

« Pendant cinq minutes avant ou après leur quart de travail, ou pendant une pause … même pendant quelques minutes, c’est voir quelque chose qui vous fait sourire », a déclaré Talles à propos des rochers peints.

Le timing de Talles était parfait, a déclaré Mai-Ling. Elle et sa co-chef, Mary Shufelt, cherchaient un projet de bronze pour la troupe lorsqu’elle a appelé l’année dernière.

Au fur et à mesure que les filles vieillissent grâce au programme de scoutisme, elles peuvent gagner des récompenses plus élevées. Pour le niveau bronze, les filles doivent consacrer 20 heures chacune de travail, de recherche et de collecte de fonds. Les six filles de niveau junior ont toutes pu gagner ce niveau, juste avant de passer au niveau cadet au collège, à cause du jardin de rocaille, a déclaré Mai-Ling.

Ils ont reçu leurs épinglettes de bronze cette semaine de Kari Rockwell, PDG des Girl Scouts of Northern Illinois.

Pour gagner le prix, ils devaient faire plus que peindre des rochers. Ils ont collecté des fonds, trouvé un donateur pour fournir les plus gros rochers et la signalisation, et ont cherché comment peindre les rochers pour qu’ils ne s’effacent pas immédiatement.

Ils les ont placés l’année dernière, a déclaré Keira Wallington, 11 ans. Chaque arbre et banc a l’une des plus grosses pierres à côté. À l’origine, la troupe laissait également de plus petites pierres peintes le long du chemin. Beaucoup d’entre eux ont été pris par des visiteurs, a-t-elle déclaré.

« Ça fait du bien qu’ils les aiment tellement pour les mettre dans leur propre cour, ou pour les ramasser et les mettre ailleurs pour que quelqu’un les voie », a déclaré Wallington.

Les bancs le long du chemin sont également plus récents, parrainés par le personnel administratif infirmier au début de 2022, a déclaré Talles

Il est également de plus en plus utilisé, avec les familles des quartiers voisins, les enfants de la garderie sur place, le personnel de l’hôpital et les visiteurs utilisant soit le chemin, soit les bancs quand il fait beau dehors, a déclaré Talles.

Elle aimerait voir plus de gens trouver le chemin et apporter des pierres qu’ils ont eux-mêmes peintes ou trouvées ailleurs, a déclaré Talles.

Il existe des pages Facebook où les habitants du comté de McHenry partagent où ils ont trouvé des roches peintes par d’autres le long des sentiers et des sentiers, a souligné Shufelt. Habituellement, les gens déplacent ensuite les roches vers de nouveaux endroits.

« Nous voulons qu’ils prennent les nôtres, nous voulons aussi qu’ils viennent ici vers nous », a-t-elle déclaré.