Les éclaireuses du nord de l’Illinois organisent le 19e sprint annuel Thin Mint – Shaw Local

FOX RIVER GROVE – Les éclaireuses du nord de l’Illinois prolongent leur date limite d’inscription anticipée pour les coureurs et les marcheurs pour participer à la 19e course/marche annuelle de collecte de fonds Thin Mint Sprint de 8 h 30 à midi le 16 septembre, ont annoncé les responsables dans un communiqué de presse.

Girl Scouts of Northern Illinois dessert 16 comtés, dont une partie ou la totalité de Boone, Carroll, Cook, DeKalb, DuPage, Jo Daviess, Kane, Kendall, Lake, La Salle, Lee, McHenry, Ogle, Stephenson, Whiteside et Winnebago.

L’inscription anticipée est maintenant de 35 $ par personne jusqu’à la date limite prolongée du 7 août; 40 $ par personne du 8 août au 15 septembre ; et 45 $ par personne le jour de la course.

Les frais d’inscription comprennent un t-shirt Thin Mint Sprint, un dossard ébréché, une médaille, un patch amusant et une boîte de biscuits officiels Girl Scout Thin Mints, selon le communiqué.

Les articles supplémentaires comprendront des lunettes de soleil personnalisées de 4imprint, un baume anti-frottement au beurre de noix d’écureuil et des guimauves végétaliennes Dandies.

Le ramassage des paquets de course sera disponible la semaine du 3 septembre. Inscrivez-vous en ligne sur www.girlscoutsni.org.

Organisé en partenariat avec le Fox River Grove Memorial Library Running Club, l’événement débutera et se terminera au Lions Park, 747 S River Road, Fox River Grove. Le parcours emmènera les participants dans les rues et les quartiers le long de la rivière Fox pour une course chronométrée.

L’événement comprendra également une afterparty où les participants pourront acheter Kona Ice et jouer sur un parcours d’obstacles gonflable de 52 pieds. Également pendant l’afterparty, les participants peuvent visiter des stands communautaires qui incluent Main Stay Therapeutic Farms, Mathnasium, Fisher Outreach Group et Advancing Global EDU.

Tous les fonds recueillis soutiendront les programmes d’aide financière des éclaireuses, qui garantissent un accès accru à davantage d’adhésions, d’activités et d’expériences de leadership d’éclaireuses locales.