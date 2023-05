Les éclaireuses du nord de l’Illinois annoncent le 19e sprint annuel Thin Mint – Shaw Local

Les éclaireuses du nord de l’Illinois organiseront leur 19e course/marche amusante annuelle de 5 km pour la collecte de fonds Thin Mint Sprint de 8 h 30 à midi le samedi 16 septembre en partenariat avec le Fox River Grove Memorial Library Running Club.

Le parcours de la course commencera et se terminera au Lions Park de Fox River Grove et emmènera les participants dans des rues pittoresques et des quartiers le long de la rivière Fox pour une course chronométrée, se terminant par une fête après la course. L’inscription est de 35 $ par personne du 29 avril au 31 juillet, 40 $ par personne du 1er août au 15 septembre et 45 $ par personne le jour de la course, le 16 septembre. Les frais d’inscription comprennent un t-shirt Thin Mint Sprint, un dossard à puce, une médaille , un patch amusant, une boîte de biscuits officiels Girl Scout Thin Mints et des articles supplémentaires. Le ramassage des dossiers de course sera disponible la semaine du 3 septembre. L’inscription peut être complétée en ligne à girlscoutsni.org/tms.

Tous les fonds recueillis lors du 19e Thin Mint Sprint annuel soutiendront les programmes d’aide financière de GSNI, garantissant un accès accru à davantage d’adhésions, d’activités et d’expériences de leadership pour les éclaireuses locales.