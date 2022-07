Les Echo Buds de 2e génération d’Amazon tombent à 70 $ avant Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

d’Amazon Premier jour est presque arrivé, mais vous n’avez pas besoin d’attendre pour profiter d’offres impressionnantes. Des concurrents comme Cible et Meilleur achat ont chuté des ventes un jour avant l’explosion d’Amazon, mais même Amazon a quelques premières offres Prime Day vous pouvez en profiter dès maintenant.

Les véritables écouteurs sans fil de deuxième génération de la société, les Echo Buds 2sont actuellement réduits de 50 $, ce qui porte le prix à 70 $.

David Carnoy/CNET

Cet accord concerne les Echo Buds de deuxième génération, qui sont les propres écouteurs d’Amazon qui offrent une suppression active du bruit et Alexa directement dans vos oreilles. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires disponibles en noir et blanc et offrant jusqu’à cinq heures de lecture par charge. L’étui de charge inclus vous offre 15 heures de plaisir supplémentaires, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’alimentation lors de vos déplacements. Amazon a fait un tas d’améliorations avec ceux-ci par rapport aux modèles de première génération, alors assurez-vous de les vérifier.