Les échevins genevois modifient l’ordonnance municipale sur les clôtures – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins ont voté mardi la modification du ordonnance de zonage d’augmenter la hauteur de clôture maximale autorisée à 48 pouces – ou 6 pieds pour une cour latérale ou arrière – conformément aux recommandations de la Commission d’urbanisme et de zonage.

Les clôtures à mailles losangées seront interdites dans les cours de rue et la hauteur de clôture maximale autorisée sera de 4 pieds dans les cours de rue d’angle, quelle que soit la relation de la cour avec les propriétés voisines, selon les modifications.

Les clôtures dans une cour de rue doivent être une clôture ouverte mais pas un maillon de chaîne, selon les modifications.

Une clôture ouverte fait référence à l’opacité et nécessite que les ouvertures entre les lattes d’une clôture soient ouvertes à au moins 30%, selon les amendements.

Une clôture peut avoir une hauteur de 6 pieds pour une cour latérale ou arrière, à moins que la cour arrière ne jouxte directement une cour avant sur rue d’une propriété voisine. Dans ce cas, il sera limité à quatre pieds selon les modifications.

L’enjeu n’est pas d’avoir la vue d’un voisin contigu soudainement obstruée par un mur complètement opaque.

La hauteur maximale précédente était de 42 pouces.

Le directeur du développement communautaire, David DeGroot, a déclaré que les changements donnaient aux résidents plus de flexibilité et éliminaient les conflits de hauteur pour les réglementations sur les clôtures pour les spas et les piscines.

L’échevin du cinquième arrondissement, Craig Maladra, a déclaré que l’exigence d’opacité offrait un compromis “entre ce qu’une personne pourrait vouloir mettre en place et ce qu’une personne vivant à côté de lui pourrait vouloir voir”.

“Devoir regarder un mur n’est pas ce que nous acceptons dans le domaine public”, a déclaré Maladra. « Tout le concept de retraits, tout le concept de toutes ces différentes sorties de cours parce que nous essayons d’équilibrer ce que veut le propriétaire avec ce que la communauté attend également. Je pense que l’opacité frappe assez bien cette cantonnière.

L’échevin du deuxième quartier, Bradley Kosirog, a déclaré que les changements proposés “permettent une meilleure esthétique dans notre communauté”.

“Je pense que j’étais un grand partisan de la question de l’opacité lors de notre réunion du COW la dernière fois, et je le suis toujours”, a déclaré Kosirog. “Et c’est ce qu’a dit l’échevin Maladra, c’est un bon compromis entre ce que vous voudriez et ce que vos voisins pourraient vouloir regarder.”

Après avoir discuté des amendements pendant une heure, les échevins ont voté 6-3, avec un absent, en faveur.

L’échevin du cinquième quartier, Robert Swanson, a déclaré qu’il n’était pas d’accord, que les changements rendaient les règles de clôture de la ville plus restrictives.

“Je suis mal à l’aise de rendre nos règles plus restrictives”, a déclaré Swanson. “Nous réagissions aux demandes de la communauté, ‘Nous perdions nos choix, 42 pouces (pour une clôture) est une taille difficile. Et nous répondons en disant: “Vous savez quoi, 48 (pouces) c’est bien, mais nous voulons que vous mettiez la clôture que nous voulons que vous mettiez en place.” Et vos choix sont maintenant limités par cela.

Swanson, les échevins du 1er arrondissement Tara Burghart et Michael Bruno ont voté non. L’échevine du troisième quartier Becky Hruby était absente.