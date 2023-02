Les échevins genevois devraient approuver un budget municipal de 128,3 millions de dollars – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins envisageront d’approuver un budget de 128,3 millions de dollars pour 2023-2024 lors de la prochaine réunion du conseil municipal le 6 février, à la suite d’une audience publique.

L’année fiscale 2024 de la ville commence le 1er mai.

Le plan de dépenses proposé représente une augmentation de 15 millions de dollars par rapport au budget 2022-2023 de près de 113 millions de dollars de l’an dernier. L’augmentation provient de plusieurs sources de revenus, telles que 1 million de dollars de plus en recettes fiscales sur le carburant, 2,9 millions de dollars en fonds American Rescue Plan Act et 8 millions de dollars de plus dans le fonds électrique, selon les archives.

Le plan budgétaire propose d’entreprendre plus de 14 millions de dollars en projets d’immobilisations.

“J’ose dire, nous sommes en bonne santé financière, mais c’est l’une des raisons pour lesquelles nous recommandons autant de dépenses en capital, car le capital est là où nous manquons depuis si longtemps”, a déclaré l’administratrice de la ville, Stephanie Dawkins, lors d’un comité spécial. réunion plénière du 17 janvier.

“Si nous n’investissons pas dans notre infrastructure et n’investissons pas dans notre capital, dans notre environnement bâti, le reste n’a pas d’importance”, a déclaré Dawkins. “Parce que ce qui va arriver, c’est que vous allez avoir une panne catastrophique qui aurait pu être évitée, mais nous avions peur de dépenser l’argent que nous avions pour le réparer. Vraiment, c’est ce qui m’empêche de dormir la nuit.

La recommandation est de transférer 3,8 millions de dollars du fonds général vers des projets d’immobilisations pour le budget de l’exercice 2024 et un transfert de près de 4 millions de dollars dans le budget de l’exercice 2025, selon les archives.

Une partie des 2,9 millions de dollars des fonds de l’American Rescue Plan Act que la ville a reçus sera utilisée pour remplacer les conduites d’eau et de service en plomb, l’amélioration des installations, les projets d’évacuation des eaux pluviales et de drainage et le réinvestissement du centre-ville dans l’amélioration des infrastructures, a déclaré Dawkins.

Un graphique montrant un projet de budget pour l’exercice 2024 de Genève, qui commence le 1er mai. (Photo fournie par la Ville de Genève)

Les autres dépenses en capital comprennent les machines et l’équipement, les améliorations des bâtiments et les véhicules, selon des documents.

Les dépenses à la fin d’un exercice peuvent être inférieures au montant budgétisé, a déclaré Dawkins, et c’est à dessein.

La partie du budget d’où proviennent la plupart des dépenses de la ville est le fonds général, qui doit disposer de 20,7 millions de dollars pour l’exercice 2023 avec un budget recommandé de 24,3 millions de dollars pour l’exercice 2024, a déclaré Dawkins.

Le fonds général disposait de près de 21 millions de dollars pour l’exercice 2022, selon les archives.

Les revenus de la taxe de vente sont passés de 5 millions de dollars en 2021 à 6,2 millions de dollars prévus pour le prochain exercice, le tout à la suite de la loi sur le nivellement des règles du jeu qui est entrée en vigueur en janvier 2021, a déclaré Dawkins.

“Nous l’appelons la taxe Amazon”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux taxes de vente perçues sur les achats en ligne.

“La taxe de vente est la plus grande source de revenus du fonds général ou 24%”, a déclaré Dawkins.

La ville perçoit 1 % des revenus de la part de l’État de la taxe de vente et une taxe de vente de 1 % en tant que ville non autonome, la moitié allant au fonds général et l’autre moitié aux projets d’immobilisations, plus 3,25 millions de dollars d’impôt sur le revenu de l’État. , les enregistrements montrent.

Le taux de taxe foncière estimé pour 2022 – à percevoir en 2023 – est de 0,5123 par 100 $ de valeur imposable égalisée, soit une augmentation de 1,8 % par rapport au taux de taxe foncière de 2021 de 0,509323 par 100 $ de valeur imposable, a déclaré Dawkins.

Cela se traduit par un taux de près de 51 cents par 100 $ EAV en 2021, à un peu plus de 51 cents pour 2022, par 100 $ EAV, ont précisé les responsables dans un e-mail.

Les autres transferts du fonds général comprennent 10 000 $ chacun à la Commission des arts culturels et à l’embellissement.

“Le budget est un document de planification”, a déclaré Dawkins. « Notre thème est Construire notre avenir. … Beaucoup croient souvent à tort que le budget est une prévision de ce que le gouvernement local s’attend à dépenser. Bien que cela puisse être vrai, la réalité est que le budget est le montant maximum qui peut être dépensé en l’absence d’amendement approuvé.

Le thème est basé sur ce que les responsables ont déterminé comme étant le plus important lors d’une séance de planification stratégique l’automne dernier :

• Excellents services municipaux, y compris l’équipement, l’infrastructure et les installations.

• Vitalité économique en développant une économie locale résiliente par le développement de nouvelles opportunités commerciales et industrielles.

• Gérance environnementale pour une durabilité à long terme et pour réduire l’empreinte carbone de la ville.

• Que Genève soit reconnue comme inclusive et accueillante pour tous les âges, origines, capacités et ethnies.

• Que Genève favorise les modes de vie actifs, assurant un environnement sûr pour les cyclistes, les piétons et l’accès aux espaces naturels.

Le projet de budget est disponible sur le site Internet de la Ville à l’adresse www.geneva.il.us.

La présentation du budget est également sur le site Internet.