Les échevins du Pérou disent que le maire n’a pas dit la vérité dans ses excuses concernant les soirées à thème Pistol Shrimp – Shaw Local

Quatre membres du conseil municipal du Pérou ont déclaré lundi que le maire Ken Kolowski n’avait pas dit la vérité dans sa déclaration d’excuses de mardi dernier à propos des commentaires qu’il avait faits concernant les soirées à thème Illinois Valley Pistol Shrimp lors d’une réunion du comité qui a eu lieu la veille de sa déclaration.

Les membres du conseil ont également déclaré lors de la réunion de lundi que la déclaration d’excuses du maire la semaine dernière avait pointé du doigt le chef de la police péruvienne et le conseil municipal du Pérou pour avoir été offensés par ses commentaires, et que le maire avait autorisé les gens sur les réseaux sociaux à critiquer le chef de la police sans intervenir.

Les membres du conseil ont également pris leurs distances avec les remarques du maire, affirmant que les commentaires ne reflètent pas leur point de vue ni celui de la ville du Pérou.

Selon la déclaration d’excuses du maire, qu’il a partagée sur Facebook, il a évoqué lors de la réunion du comité une plainte qu’il avait reçue d’un résident disant que le résident n’assisterait plus aux matchs de baseball Pistol Shrimp au stade Schweickert de Veterans Park si l’équipe continue d’héberger la Pride Night. Des événements de fierté sont organisés dans tout le pays pour célébrer la communauté LGBTQ+. Le Pistol Shrimp a organisé la Pride Night le 8 juin.

Selon la déclaration de Kolowski la semaine dernière, il a demandé au comité s’il s’opposait à la soirée thématique. N’ayant reçu aucune objection, Kolowski a déclaré qu’il avait en outre demandé si le Pistol Shrimp souhaitait organiser une soirée sur le thème Black Lives Matter, si cela était d’accord. Le Pistol Shrimp n’a pas organisé de soirée à thème BLM en 2023.

L’échevin Mike Sapienza a convenu que la discussion portait sur une plainte reçue par le maire concernant les soirées thématiques de l’équipe de baseball Pistol Shrimp, mais Sapienza n’était pas d’accord avec la description donnée par le maire de la manière dont cela avait été dit.

« Le chef Raymond a demandé à « M. » Maire, nous y étions tous les soirs et il n’y a eu aucun problème. De quelle soirée thématique s’agissait-il de la plainte ?’», a déclaré Sapienza lundi, rappelant la réunion du 2 octobre. « Et vous, Monsieur le Maire, vous avez répondu ‘eh bien, nous avons eu cette soirée de fierté.’ C’est ce que vous avez dit. La réponse fondamentale de plusieurs membres du conseil a été que ce n’est pas grave, s’ils n’aiment pas la soirée à thème, ils ne sont pas obligés de venir au match de cette soirée, ils ont le choix.

« M. Maire, vous avez dit : « Et BLM ? » Quelqu’un au conseil a dit à voix haute : « Quoi ? Et puis, Monsieur le Maire, vous avez continué avec insistance en disant : « Vous ne voudriez pas qu’ils soient ici, n’est-ce pas ? Ce n’était pas une question, c’était une exclamation. C’est comme ça qu’on dit les choses. C’est ce que je t’ai entendu dire, c’est pour cela que tu devrais t’excuser.

La réunion du 2 octobre n’a pas été enregistrée pour le public, ni enregistrée sur bande pour la conservation des archives. Le bureau du greffier a déclaré que la routine consiste à ce que les procès-verbaux soient traités pour approbation lors de la prochaine réunion du comité. Shaw Local News Network a demandé le procès-verbal de la réunion de mardi, mais il n’a pas été fourni. Shaw Local News Network a depuis déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act pour obtenir le procès-verbal ou tout document officiel de la réunion.

Le Comité des services publics se réunit régulièrement en séance publique. Les échevins Jason Edgcomb (président), Bob Tieman, Tom Payton et Rick O’Sadnick sont membres du comité. Edgcomb, Tieman, Payton et O’Sadnick ont ​​été contactés le 3 octobre et ont refusé de commenter.

Payton a déclaré lundi que le procès-verbal de la réunion ne reflétait peut-être pas toute l’histoire.

« Si vous recherchez un moment piège, vous n’allez pas le voir », a déclaré Payton. « Ce que vous verrez, c’est ce qui a été dit, mais ce que vous ne verrez pas, c’est le comportement et la manière dont cela a été dit. »

Les membres du conseil ont poursuivi lundi en affirmant que la déclaration d’excuses du maire avait conduit les résidents à critiquer le chef de la police.

« Comme vous l’avez sûrement remarqué sur Facebook après votre déclaration, pour une raison que je ne comprends pas, notre chef de la police a été mis en colère par plusieurs membres de la communauté », a déclaré Edgcomb. « Tout ce que le chef de la police a fait ce jour-là, c’est demander de quel événement quelqu’un s’était plaint parce qu’elle faisait son travail, parce qu’elle demandait si quelque chose n’avait pas été signalé dont elle ignorait l’existence. »

Edgcomb a déclaré que le chef a déclaré au comité que la police était présente à chaque soirée à thème et qu’il n’y avait aucun problème documenté lors d’aucune d’entre elles.

« Votre déclaration donnait l’impression qu’elle était en colère contre vous parce que vous aviez dit que quelqu’un s’était plaint de la Pride Night », a déclaré Edgcomb. «Je ne pense pas que quiconque assis dans cette pièce qui était là ce soir-là croit que c’est la situation qui s’est produite, mais toutes les personnes qui ont lu votre déclaration sur Facebook le croient. Ce n’est pas juste pour elle. … Ce n’est pas non plus juste envers le Conseil.»

L’échevin Andy Moreno a déclaré qu’il était d’accord avec les trois autres membres du conseil qui se souvenaient de la réunion du 2 octobre. Moreno a déclaré que la déclaration d’excuses du maire faisait passer tout le monde pour les méchants. Il a également déclaré que les fonctionnaires sont tenus à des normes plus élevées et qu’ils devraient donner l’exemple en matière de transparence, d’éthique et de vérité.

Après que les quatre membres du conseil eurent parlé, Kolowski répondit.

« Je voudrais réitérer mes excuses pour tout ce sur quoi je me suis mal exprimé », a déclaré Kolowski. « Je ne voulais pas offenser le conseil, je ne voulais pas offenser le chef. Mes excuses ont été écrites pour ne blesser personne ni jeter qui que ce soit sous le bus. J’en assume l’entière responsabilité. Je l’ai dit dans le journal. Mon intention est de rassembler les gens, mon intention est de toujours faire monter les gens, pas les rabaisser. Je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai pu offenser, du conseil, du chef, je suis désolé du haut, du milieu et du bas de mon cœur. Et je ne voulais offenser personne. Je n’ai en aucun cas essayé de me dégager de cette responsabilité. Je m’excuse. »

Kolowski a déclaré au journal dans une interview le 3 octobre après la publication de ses excuses : « Je suis responsable de cette erreur. Personne ici à part moi n’en est responsable. Ce n’est pas qui je suis. Ce n’est pas ce que j’ai toujours rêvé d’être. Je n’élève pas mes enfants de cette façon. J’ai brigué ce poste pour aider les gens, pas pour leur faire du mal.

June Keeley, directrice générale de l’Illinois Valley Pistol Shrimp, a déclaré la semaine dernière que ni la ville du Pérou, ni le maire, ne l’avaient contactée, ni aucun membre de l’équipe, au sujet de leurs soirées à thème. Kolowski avait déclaré dans sa déclaration que le personnel péruvien prévoyait de rencontrer la direction de Pistol Shrimp à une date ultérieure pour passer en revue la saison 2023 et envisager 2024.

Chaque membre du conseil s’est fait un devoir de dire que les commentaires du maire étaient les siens et ne reflétaient pas ceux de la communauté. Edgcomb a déclaré lundi qu’il ne croyait pas que Kolowski ait un «os sectaire dans son corps».

« Ce n’est pas ce que nous sommes », a déclaré Edgcomb. « Ce n’est pas ce que nous représentons ici. »