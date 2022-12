Les échevins de St. Charles sont favorables à la reprise du processus de réaménagement du site de l’ancien poste de police – Shaw Local

Les échevins de Saint-Charles sont favorables à la reprise du processus de réaménagement de l’ancien poste de police le long de la rivière Fox.

Lors de la réunion du comité de planification et de développement de St. Charles lundi, la majorité des échevins ont favorisé une motion visant à renvoyer tous les plans soumis avec une invitation à les soumettre à nouveau avec de nouvelles propositions une fois que de nouvelles directives sur la faisabilité auront été élaborées.

La recommandation ira maintenant au conseil municipal au complet.

“Je pense fondamentalement qu’il serait dans l’intérêt de tout le monde de simplement recommencer tout le processus”, a déclaré Bryan Wirball, échevin du 4e arrondissement. « J’espère que nous nous engageons à restaurer cette confiance avec les résidents. Parce que je pense qu’il s’est érodé au cours des derniers mois. Et je ne blâme personne ici. Parfois, les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient et nous en tirons des leçons et nous recommençons. Et je pense que c’est une bonne approche, il suffit de recommencer.

Il y a eu beaucoup d’opposition publique aux plans de Frontier Development pour le site. Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville. Les échevins ont également examiné la proposition de Murphy Development Group de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. (Photo fournie par Murphy Development Group)

Lors d’une réunion spéciale de l’atelier du conseil municipal de St. Charles le 25 juillet, les échevins ont examiné quatre propositions pour le site. La majorité des échevins présents à cette réunion ont exprimé leur préférence pour les propositions avancées par Murphy Development Group et Frontier Development.

Le directeur du développement économique de St. Charles, Derek Conley, a déclaré lundi aux conseillers municipaux qu’une ou plusieurs études de faisabilité examineraient des éléments tels que les problèmes de circulation et de services publics et les considérations environnementales.

“Le personnel est favorable à la collecte de plus d’informations et à leur transmission au conseil municipal”, a-t-il déclaré. « Quelle est la capacité du site ? Combien peut-il contenir en ce qui concerne le trafic et les services publics et des choses comme ça.

Le personnel a suggéré de lancer une demande de proposition pour qu’une telle étude de faisabilité soit effectuée, puis d’embaucher une entreprise en mai. L’étude pourrait prendre plusieurs mois, a déclaré Conley.

L’échevine du deuxième quartier, Rita Payleitner, avait précédemment proposé que les échevins votent sur une motion enjoignant au personnel de faire une étude de faisabilité sur l’ancien site du poste de police. En outre, elle avait déclaré que le conseil municipal devrait voter sur la disposition des propositions existantes, avec une invitation à les soumettre à nouveau, ainsi que toute autre nouvelle proposition, une fois que de nouvelles directives sur la faisabilité auront été élaborées.

“Ce n’est pas un rejet, c’est une invitation à revenir sous la direction de ces nouvelles données”, a déclaré David Pietryla, échevin du 4e arrondissement.

L’échevin du premier quartier, Ron Silkaitis, pensait également que le conseil municipal devait recommencer le processus.

“Une fois l’étude terminée, nous verrons ce que nous pouvons et ne pouvons pas construire là-bas”, a-t-il déclaré.

Le résident Mike Kanute a applaudi les échevins pour leur action. Kanute fait partie du groupe Citizens for Responsible Development.

Le groupe s’oppose au plan de Frontier Development pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

“Je tiens à remercier le conseil municipal et tous les membres ici ce soir d’être parvenus à cette conclusion et d’avoir écouté la grande quantité de commentaires que nous avons apportés”, a-t-il déclaré. «Je crois qu’avec les études de faisabilité qui seront menées et avec les commentaires supplémentaires que vous recevrez sur les concepts futurs et les propositions futures, que vous tous et les futurs membres du conseil municipal proposerez quelque chose qui convient à ce site, qui respecte notre rivière et améliore en fait notre centre-ville. Et j’ai hâte de voir un projet comme celui-là à l’avenir.